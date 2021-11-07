神尊開光香客為「雞」起衝突　學甲警嚴正執法迅速處置

▲南鯤鯓代天府舉辦神尊開光科儀，因開光儀式中準備取雞冠血的白雞之動作粗暴，引起同團香客不滿，引發肢體衝突，警方將依法查處法辦。（圖／示意圖，與本案無關，翻攝自爾娥小姐臉書）

記者林悅／台南報導



台南市學甲分局警方6日上午11時接獲民眾報案稱，北門區南鯤鯓代天府拜庭內有人打架，警方獲報後立即調度警力火速前往現場處置，惟警網到達前當事人已離開現場，警方傳喚查訪目擊民眾釐清案情，查出係因神尊開光取雞血儀式引起糾，雙方發生肢體衝突，後續將視違法情節，依違反社維法裁罰。

▲學甲警察分局副分局長張俊雄指出，警方暴力方容忍，將依法查明究辦。

學甲分局警方指出，警方清查過程中發現，有熱心民眾將當日失序滋事的畫面上傳社群網站，警方從影片中抽絲剝繭，訪查在場的民眾，發現當日係新化區范府千歲香客團，前往南鯤鯓代天府舉辦神尊開光科儀，其中1名團員對開光儀式中準備取雞冠血的白雞動作粗暴，引發同行香客不滿，進而引發2人互相推擠、拉扯情形。

▲神尊開光儀式中常會使用到白公雞。（圖／示意圖，與本案無關，翻攝自爾娥小姐臉書）

學甲分局於6日展開調查，已經通知相關人員到案說明，釐清衝突事由，視違法情節再以社會秩序維護法裁罰。



學甲分局表示，針對民俗藝陣等廟會活動，警方一定加強現場蒐證和維持秩序，對於任何失序行為警方除立即介入處理外，若發現涉及其他違法事證，將依法究辦，絕不寬貸。