北市黑警栽槍遭線人錄影爆料　1分鐘神逮捕還逼改口供

▲大安分局偵查隊小隊長趙俊明涉嫌栽槍案遭檢察官起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安警分局偵查隊小隊長趙俊明，為了辦案績效，拿教唆線人董志偉賣槍，趙自己等在一旁，確認雙方完成交槍後，1分鐘就上前逮人，吳姓買家一頭霧水，偵訊時又被趙俊明逼著改口供，假稱是向綽號「鳳梨」的人買槍，由於教唆賣槍過程被錄影po網爆料「黑警害人」才曝光，台北地檢署28日依轉讓槍彈等罪起訴趙，並請求法院重判。

起訴指出，趙俊明曾因涉入私人債務糾紛，遭民眾檢舉，在2020年5月先查獲董志偉擁槍案後，藉幫忙查出上游可協助減刑，吸收董成為線人，2021年3月間，董告知有吳姓男子想買槍，趙俊明表示可提供槍彈，要董去約吳交易，並談妥1把槍8萬5千元。

▲趙俊明對黑槍來源堅不吐實。（資料照／記者劉昌松攝）

3月16日晚上10點左右，董拿出趙俊明提供的1盒非制式手槍及6顆子彈，放在吳男子住處附近，確認吳拿走槍彈後，再藉口要確認賣出的槍彈是否無誤，打電話叫吳再回現場，此時，趙俊明和其他配合辦案警察一擁而上，將吳男逮捕。

吳男一直對自己剛買到槍，馬上就落網感到疑惑，趙俊明威脅不能說出真實的槍枝來源，再次以可協助減刑為由，威脅利誘吳男說槍彈是向「鳳梨」購買，這時董志偉擔心當線人被出賣，叫朋友把他和趙俊明的LINE對話過程錄影錄音，朋友在8月間將影音po到「爆料公社」才曝光。

趙俊明落網後，對槍枝來源堅不吐實，檢察官調查認定趙和線人共同觸犯轉讓具殺傷力槍枝罪，且是職司調查的公務員犯罪，可加重其刑二分之一，趙另外還觸犯竄改被告筆錄的偽造文書罪，檢察官請求法院對趙從重量刑，以示警惕。至於買槍的吳姓男子，已被新北地檢署依持有槍砲罪起訴。

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