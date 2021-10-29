大頭下雨不愁？台南「大頭幫」幫主落網　超哀愁畫面曝光

▲台南市警學甲分局破獲以陳姓主嫌為首的「大頭幫」，該集團長期涉犯恐嚇、毀損、傷害等犯行，陳嫌落網一臉哀愁，神色凝重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局29日宣布破獲以陳姓主嫌為首之9人犯罪集團，該集團涉嫌持有毒品、暴力毆打、恐嚇民眾及毀損他人財產，警訊後將該集團依涉嫌組織犯罪、毒品、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

學甲警分局於2021年6月起接獲多起35歲陳姓主嫌（台南市將軍區人）為首之「大頭幫」集團犯罪情資，陳姓主嫌平日流氓行徑令鄉里頭痛，但凡有忤逆其意，動輒率眾恐嚇、暴力毆打及毀損他人車輛等惡行，案經報請台南地檢署李政賢檢察官指揮偵辦，歷經數月蒐證、持續溯源確實集團犯罪事證，見時機成熟，由學甲分局聯合刑警大隊科偵隊、白河、新化、佳里及歸仁分局等單位，於28日凌晨兵分多路破曉出擊，執行拘提陳姓主嫌及集團成員等9人到案，並查扣犯案手機、球棒及二級毒品安非他命10包（27.69公克）等犯罪證物，全案依涉嫌組織犯罪、毒品、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌送辦。

學甲警分局長王子雄表示，秉持方仰寧局長「有案必查、嚴辦到底、保障民眾居住安全」等決心，加強防範轄內各種犯罪發生，強力掃蕩黑幫份子，遏制暴力挑釁，絕不妥協。