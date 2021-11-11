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重金聘律師奏效！富二代警A「遺失物+2萬現金」　犯貪污罪免關

▲▼王俊中偵查隊警務員。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市警察局北投分局王姓警務員（停職中）承辦拾得遺失物業務，侵占民眾共2萬1304元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警北投分局王姓警務員負責承辦拾得遺失物業務，2019年9月將民眾撿到的現金占為己有12次，共計2萬1304元，被控《貪汙治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有之財物等罪，審理期間他坦承犯行，懇求法官給予改過自新機會。士林地院審結，依《貪汙治罪條例》竊取或侵占職務上持有非公用私有器材判處王男有期徒刑2年，緩刑2年另褫奪公權1年。

30歲王姓警務員（停職中）就讀文大法律研究所，父親是醫師家境十分優渥，他從2019年9月1日到2020年1月7日擔任拾得物業務承辦，負責將拾得遺失物輸入系統，並通知失主認領；但他基於公文書登載不實、侵占職務持有財務犯意，登入內部公文系統，勾選「遺失物由拾得人領回」辦理結案。

檢方從拾得物清單查出，他在任職第18天開始到同年12月21日，分別A走民眾拾獲的現金各3000元、2000元、1000元、1000元、4039元、8200元、5165元、1000元、11000元、3100元、6000元，金額加總為4萬5504元，當中甚至還有郵局存摺本、褲子、等物，其中有8200元、11000元、1000元共3件已歸還，扣除後共A走2萬1304元。

▼王姓警務員在北投分局負責承辦拾得遺失物業務，卻竊取民眾的現金。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 北投分局。（圖／記者黃宥寧攝）

上月13日開庭，王委任超大咖曾任特偵組發言人、高檢署檢察官知名律師張進豐。律師解釋，對王來說辦理遺失物作業，對他來說是額外工作，但認真的他在任職期間記嘉獎484次、記功12次，這次會做錯事是怕拾得物超過公告認領，會被記過，擔心前功盡棄，才將這些拾得現金帶回家，事後也將犯罪所得全數繳回，偵查中自白，節省司法資源，對此向法官求情是否能以接續犯量刑，給予緩刑。

法官審酌王為承辦拾得業務的警務員，竟因自己行政疏失，唯恐受申誡影響考績，未依法定程序處理拾得遺失物的業務，而登載不實內容的便簽、函文，私自登入內部公文系統，為不實的欄位勾選，以辦理結案，考量犯後坦承犯行，目前留職停薪，依貪汙治罪第6條第1項第3款竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物，判處有期徒刑2年，緩刑2年另褫奪公權1年。可上訴。

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