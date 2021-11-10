只敢欺負大學生？內行人舉2例點破：8+9邏輯「連黑幫大老也敢打」

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記者趙蔡州／綜合報導

台中18歲宋姓男大生7日開車擦撞李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂，結果遭到李男及其同車友人打到重傷昏迷，送醫後顱內出血及顱底骨折。有網友事後在批踢踢留言「8+9只敢欺負大學生或好欺負的」，吸引了許多人留言回應，也有內行人表示「（會這樣想）只能說你不懂8+9」。

網友在批踢踢八卦板表示，他看到有人在瑪莎拉蒂3惡煞打人的新聞留言，說這些8+9只敢欺負大學生或好欺負的人，讓他感嘆「（會這樣想）只能說你不懂8+9」，接著點出這些8+9因為覺得自己「爛命一條」，所以瘋起來時，真的是沒有在怕任何後果的。

▲宋姓男大生（黑衣）遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

他也舉出2篇新聞舉例，曾經有一位黑道大哥在KTV慶生時，意外與其他同幫派但不認識的小弟發生糾紛，結果遭對方拿到刺傷；另一個事件則是顏清標次子2008年因為朋友發生停車糾紛，他上前表明是顏清標兒子，希望對方給個面子，大事化小、小事化無，結果也是被打。

他直言，事實就是「8+9管你是天王老子還是大學生，看你不爽就是要你死，反正爛命一條」。

貼文一出引發網友熱議，有網友說，「遇到瘋狗，只能自救，等人來會來不及」、「跟野狗真的沒有兩樣，但法律保護他咬人的權力」、「遇到這種低端，真的是閃遠點比較好」、「男大生當下真的應該跑的」，但也有網友不認同「什麼爛命一條，那台瑪莎拉蒂可能比我還值錢」。

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