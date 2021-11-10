三立新台灣加油標題稱「萬華病毐」　NCC發函要求改善新聞內控



▲三立新聞台《新台灣加油》標題「萬華病毒」惹議。（圖／翻攝網路）

記者陳世昌／台北報導



NCC10日決議對5件新聞台涉違規內容發函改進，其中包括畫面標題出現「萬華病毐」的三立新聞台「新台灣加油」政論節目，發言人翁柏宗說，此案收到8件民眾申訴，指該節目標題使用「萬華病毐」，但因節目來賓並未提及，是內控編審沒有做好把關工作，而節目在第2天有做即時更正並道歉，所以未罰款僅要求改進。



其他4件被NCC發函改進的節目還有：

一、民視新聞台110年3月15日播出「民視晚間新聞」節目，報導「核四到台中重啟」相關內容未妥善查證，有誤導民眾之虞。



二、東森新聞台110年1月29日「關鍵時刻」節目，討論「周邊國家疫苗接種及採購」相關內容，來賓言論或新聞標題不宜使用誇張或煽動之用語，倘涉及政府施政應向相關單位查詢確認。





▲NCC大樓（圖／資料照片）



三、中視新聞台110年2月22日播出「中視新聞全球報導」節目，報導「驚爆！採購 BNT 文件曝光 綠名嘴轟：陳時中公然說謊」新聞涉不實案，涉及政府施政應向相關單位查詢確認。

四、 三立新聞台110年5月26日「新台灣加油」節目，播出來賓指大安區萬利市場有里長於防疫三級警戒時期，兜售旅行團套裝行程，未盡事實查證責任。



翁柏宗強調，電視台每一件新聞內容涉違規的處理都是個案，所涉情節是綜合性判斷的結果，由於新聞內容是滾動式去查證，製作單位或來賓如果覺得沒有處理好，要即時去更正報導，NCC是從整體去判斷，是否善意處理，並無法規定1小時或多久之內更正就不會處罰或要處罰。

