雙11搶客！1G光纖上網+有線電視只要銅板價11元



▲雙11大搶客 有線電視推1G光纖上網+有線電視只要銅板價11元（圖／業者提供）



記者陳世昌／台北報導

雙11購物節即將登場，有線電視寬頻上網也加入優惠行列，其中「北都TaipeiNet」推出1G光纖上網+有線電視享前3個月每月只要11元，申辦數位有線電視一年只要2400元；TBC申辦4K安卓機上盒旗艦專案搭配1G光纖上網，每個月889元，再享5大好；禮凱擘月付699元可免費升速至200M。



根據國家通訊傳播委員會(NCC)的最新統計，從今年1月至8月，固網(有線)寬頻帳號數從595萬戶增加到614萬戶，其中光纖上網從385萬戶上升到396萬戶，分析原因是消費者對超高速寬頻上網需求增加。



台北市 北都

台北市的有線電視北都TAIPEINET表示，先前因為疫情影響，在家上班和上課人數增加，導致消費者對於網路的品質要求越來越高，從今年1月至今，北都的光纖上網用戶的成長率和去年同期相比增加了50%，而為了持續吸引消費者申辦，這次的雙11優惠活動分四週進行，第一週(11/1-11/7)開放有線電視一年只要2400元(原價5340元)；第二週(11/8-11/14)開放120M寬頻+有線電視每月511元(原價699元/月)，並加碼贈送7-11商品卡；第三週(11/15-11/21)開放300M光纖上網+有線電視每月711元(原價949元/月)，加碼送家樂福禮券500元；第四周(11/22-11/30)推出1G光纖上網+有線電視，前三個月每月只要11元(原價1149元/月)，還加送摩斯早餐券12張和LINE TV一年VIP會員。





▲中嘉寬頻（示意圖／中嘉提供）



中嘉 台北、新北中永和三鶯、北桃園、台南、高雄

中嘉寬頻即日起至12月31日推出「中嘉好客 推薦有禮」，推薦親友申辦中嘉寬頻，索取優惠碼不限分享人數，只要透過優惠碼申辦成功，推薦人與被推薦人皆可享有免月租優惠，推薦人再加碼贈送買東西商城購物金1000元，最多可享3個月免月租外加3000元購物金。



新北市 大豐

有線電視大豐雖然沒有推出雙11優惠活動，不過到今年年底，仍有振興五倍券支付收視費用和1.2G光纖上網+有線電視每月1499元的優質服務；大豐表示，已經在新北市建置全區「FTTH光纖到府」，使用GPON架構光纖到戶技術，訊號穩定度高，讓消費者上下載速度更快。





▲TBC台灣寬頻通訊（圖／TBC提供）



TBC 南桃園、新竹縣、苗栗縣、台中市

有線電視TBC即日起申辦4K安卓機上盒旗艦專案搭配1G光纖上網，每個月只要889元，再享五大好禮，包含有線電視裝機免費、免費影音四選一、免費上網最高兩個月、LiTV隨選頻道免費追劇和瑪帛電視電話免費視訊。



凱擘 台北、新北、北桃園、新竹市、台中豐原潭子區、北彰化、台南新營鹽水區、屏東

凱擘大寬頻今年首度祭出網路門市雙11限時優惠，11月9日-11日透過網路門市新申辦120M(含)以上光纖上網快閃特惠方案，每月最低699元可享網速升級，以120M光纖上網月付699元免費升速至200M光纖上網；申辦500M光纖上網每月899元擁有1G高速光纖上網服務。同時再享送momo幣最高1000元。