懷孕公公送房！媳婦被要求「做這些」受不了求離婚　尪：那是我媽

▲人妻回家總有做不完的家事。（圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

與公婆住在同一個屋簷下，家事到底該由誰做才公平，一直都是難解的題目。一名與婆婆同住的人妻被要求做家事，天天弄到很晚，幾乎整個晚上都沒休息，與公公溝通後順利搬出去；沒想到生完小孩後，又被婆婆要求回家煮飯。她一直跟老公求救都沒有用，直到下最後通牒才終於解決。

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▲跟老公求救沒用。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

律師蘇家宏在《新聞挖挖哇》分享一起案例，女性友人結婚後與公婆住在一起，夫妻倆都有上班，但下班後總是被婆婆要求做家事，常常洗衣服、掃地等弄一弄就10點多了，跟老公抱怨，對方總安慰「那是我媽，我們住在這也沒被收房租，媽媽這樣對我們很好」。

後來女性友人懷孕了，但還是依舊要做家事，因此跟老公提議要搬出去，不然會發瘋。她跟公公攤牌，「你也看得出來我不快樂，為了你的孫子，可不可以讓我們搬出去。」公公聽完後非常明事理，霸氣一句「我來安排」，便馬上在家裡附近買了一間房子給兒子、媳婦住。

▲因為女兒要回家吃飯，婆婆叫媳婦回家煮飯。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

蘇家宏透露，待產一直到生小孩都沒問題，不過大概到小孩2歲、女性友人回歸職場後，婆婆又開始叫媳婦回家煮飯，還要她「早一點回家，我女兒回來要吃飯」。女性友人不解，一個禮拜至少3次，為什麼自己要做這些事。

但她跟老公抱怨，老公卻一直說沒辦法，那是自己的媽媽。最後女性友人火大下最後通牒，如果再不處理就離婚。蘇家宏說，一開始她老公還不當一回事，直到女性友人請律師處理、回娘家才意識到事情大條，趕緊與媽媽約法三章。主持人鄭弘儀嘆氣，「你看太太一定要最後通牒，才有辦法解決問題，平常跟你求救你都不理。」

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