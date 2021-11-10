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大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

▲▼拿坡里買8送8。（圖／業者提供）

▲8大速食店雙11優惠一次看。（圖／各大業者提供，下同）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

迎戰雙11！除各大電商通路、飯店美食祭出超殺優惠外，《ETtoday新聞雲》也整理了8大速食店的限時小確幸，不僅有大薯買1送1、11元筆管麵，還有加1元直接爽吃4塊雞塊，速食控絕對要揪團吃一波。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王推銅板價限時好康，加1元多吃4塊雞塊。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今（10）日、明（11）日推出限時2天「大薯買1送1」，加碼吃厚切培根牛肉堡加大冰紅茶只要111元。

●漢堡王
漢堡王即日起至11日祭出銅板價優惠好康，只要於官網購買任一指定套餐或大餐，即享「加1元多吃4塊雞塊」、「加11元多喝蘑菇湯」、「加111元多吃花生安格斯牛肉堡餐」等3大優惠。

另，至11月18日前還有「24種振興優惠券」，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1。提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

●肯德基
肯德基今（10）日、（11）日於APP祭出雙11限定優惠，包括「11元吃20塊上校雞塊分享盒1份」、「111元吃開心雞省雙享餐1套」、「1111元吃1111狂歡餐4套」，一次買還能分次取餐享用，每日3時段（10時、15時、20時）準時開搶。

加碼自11月11日起連4天推炸雞桶餐下殺優惠，7塊炸雞桶餐加上2杯中杯可樂，於全門市、官網預訂快取及APP輸入優惠代碼「40318」，直接下殺64折吃，現省171元。

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包筆管麵用11元就能吃到。

●必勝客
必勝客今（10）日、（11）日祭出限時超殺優惠，期間3時段包括10時、15時、20時於APP限定登場，首先要搶的就是「11元紙包筆管麵」，同步還有「限定口味小比薩優惠價111元」、「巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元」，最低3折起的優惠俗到不行；門市部分至11月29日前則還有上班日限定買紙包筆管麵送夏威夷個人比薩1個。

●胖老爹
胖老爹即日起至11月16日於外送平台「Uber Eats」祭出「甜不辣、花枝丸買1送1」優惠，無須輸入優惠碼即享優惠。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY推超值優惠券。

●SUBWAY
SUBWAY最新「超值優惠券」祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至11月30日凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣。

●達美樂
達美樂全台156間門市即日起「外送費全面調降為0元」，並祭出「巧達滋心餅皮」、「帕瑪滋心餅皮」半價吃優惠。

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