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1元銅板價爽吃達美樂經濟套餐、麥當勞蛋捲冰淇淋　11／11開搶時間快記下來

蝦皮購物雙11推1元麥當勞蛋捲冰淇淋、萊爾富茶葉蛋（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲11/11凌晨0點1元開搶麥當勞蛋捲冰淇淋、萊爾富茶葉蛋等即享券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11搶便宜，不少電商平台會祭出iPhone 13、AirPods Pro等熱門3C或專櫃美妝保養，針對高單價商品推出限時特殺優惠，但爆品人氣夯、數量少，不妨攻略好搶的美食，像是麥當勞蛋捲冰淇淋、萊爾富養樂多Light發酵乳4℃與茶葉蛋、達美樂Pizza，在11/11當天通通只要1元，銅板價就能大口享用，還有海底撈、湊一鍋等名店鍋物最低5折起。

東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」從11/1開跑後，觀察到美食與日用品類銷售業績最旺，盤點十大熱銷商品中，奪下冠軍的晶華酒店牛肉麵，活動至今已賣出6,000盒，其他如萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組、衛元堂百年祖傳黑糖老薑暖心組，也都因推出雙11特價優惠而熱銷入榜。活動專區除蒐羅各種吃喝美食，也有11元義美健康取向起司蘇打餅限搶，針對新會員首購下單，於東森購物網、APP消費不限金額，超取選7-ELEVEN，11/19前登記送中杯冰拿鐵，限量3,500組。

蝦皮購物在11/11祭出熱門商品整點限時接力殺，不僅有快車肉乾超級肉乾霸王超值下殺11元，人氣美食再加碼，麥當勞蛋捲冰淇淋、萊爾富養樂多Light發酵乳4℃與茶葉蛋等即享券，通通只要1元，都將於雙11當日凌晨0點準時開搶，另外還攜手海底撈、太和殿、麻膳堂、滿堂紅、錢都、湊一鍋等六大火鍋名店，祭出人氣套餐最低5折起，海底撈即食湯煲火腿豚骨嘗鮮價189元、錢都日式涮涮鍋海陸鍋233元，原價2,200元的湊一鍋惡魔海鮮鍋雙人套餐半價只要1,100元。

PChome則有獨家特規的湛盧咖啡手沖精品濾掛式咖啡組合，6款風味、一箱80入，原價1,990元，11/9～11/13狠殺56折，特價1,111元。而在日韓、香港等地掀起搶購熱潮的韓國男團防彈少年團「TinyTAN祝褔語朱古力」，博客來也在雙11推出搶市限量預售之外，還有1元達美樂Pizza券，將於11/11、11/12連兩天上午10點限時限量開賣，可兌換原價559元包括大披薩、副食、點心的經濟任你配套餐。

博客來1元達美樂Pizza券限量搶購（圖／博客來提供）

▲1元達美樂Pizza券限量搶購，可兌換559元任你配經濟套餐。（圖／博客來提供）

momo購物網祭出逾11萬份美食及好禮，於指定日累積消費滿1,111元，登記成功者，可免費領取，11/9送CITY PRIMA精品美式、11/10送漢堡王小華堡，兩樣皆限量6,600份，11/11則有「達美樂比薩套餐」外帶6吋Pizza及罐裝可樂1罐、「鮮茶道榛果摩卡」大杯尺寸或「YouTube Premium 3個月免費試用序號」三選一，各限量3.8萬份，想搶的人手腳要快。

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