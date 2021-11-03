　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲伴遊妹張女不滿柳男不支付錢，竟將柳男的露毛下體照PO上臉書。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

包養撕破臉！外貌姣好的張姓女子與柳男談好以每月8萬代價，提供含性交伴遊服務，張女竟趁某次在旅店進行連結時，趁柳男裸躺在床、偷拍他露毛下體照片，後來因柳男拒絕付扶養費，張女將猥褻照PO上臉書且標註：「他是瞎子嗎！屁眼好好玩」等字眼損害柳男名譽，事後柳男提告。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪將張女起訴。

起訴指出，張女（32歲）在2017年間以1個月8萬元代價提供柳男含性的伴遊服務，交往7個月後改為每2、3個月用8萬持續提供服務，期間2人另有財務往來結算到去年1月底，柳男供欠張女85萬元，經商討達成應償還70萬，且在6個月內分期償還至少35萬元的和解契約。

但達成和解後，張女竟將柳男露毛下體照片PO臉書，且標註：「香港人！他是瞎子嗎！看看你們在幹嘛！瞎子」、「屁眼好好玩、去你媽...」等等，貶損柳男社會評價並憤而提告。

偵查時，張女坦承拍攝及散布柳男猥褻照片，但否認有妨害秘密犯行且辯稱「當時是在很生氣的情況下做的」，但柳男出庭指訴歷歷，且提供臉書網頁截圖。

柳男同時也對張提告恐嚇取財，他表示張女在臉書留下「不想害柳哥拿您老婆200萬元想弄瘋您」，2人昔日恩愛終成空；張女聽到指控憤而表示「這200萬是柳拒付的扶養費」，柳此時才自己承認，張女偷偷為他產下一女。

對此，檢察官勘驗臉書網頁紀錄，認張女竊錄他人身體隱私部位、散布竊錄隱私照、公然侮辱，犯意各別，罪名有異，建請法院分論併罰，至於恐嚇取財部份有想像競合，已為起訴效力所及。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
小玉製「換臉謎片」　YouTube官方下重手！懲罰曝光
快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完
快訊／連續9天本土+0！今新增7例境外移入
LIVE／蔡明興妻子驚傳確診　指揮中心最新說明
網紅冷氣哥自爆出獄了！　詐騙薪水超扯曝光
大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆
士林大械鬥她最衰！警開賓士車門　爆乳妹嚇醒：發生什麼事
快訊／前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛
快訊／理科太太認了離婚！　首發聲回應
格鬥賽驚見「男上女下」！　女選手被壓倒在地狂K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

高雄男綠燈不走辯玩手機　駕駛座門把「這一包」慘了

包租公外遇女房客！愛的小屋纏綿3年　小三見他「不會硬」竟狠甩

醋男見前女友勾新歡怒開槍　子彈竟貫穿電梯門擊中情敵

2男深夜違停搜出土製爆裂物+毒品　竟辯「露營時玩的鞭炮」

士林深夜大械鬥她最衰！警開賓士車門...爆乳妹嚇醒：發生什麼事

桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

高雄男綠燈不走辯玩手機　駕駛座門把「這一包」慘了

包租公外遇女房客！愛的小屋纏綿3年　小三見他「不會硬」竟狠甩

醋男見前女友勾新歡怒開槍　子彈竟貫穿電梯門擊中情敵

2男深夜違停搜出土製爆裂物+毒品　竟辯「露營時玩的鞭炮」

士林深夜大械鬥她最衰！警開賓士車門...爆乳妹嚇醒：發生什麼事

桃園飛車匪1個月連3搶！檢方2度讓他交保　這次怒了聲押獲准

伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

抗寄生蟲老藥治新冠？專家爆台大醫搶買　指揮中心：結果仍不太能信

本周我最毛／汪學跳舞開心跟節奏　精準換腳爸笑曝「背後陰謀」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完成」

德國牧羊犬見媽洗完澡　燦笑「來回袋鼠跳」慶祝：好久不見～

解讀經濟學人》李沃牆／停滯性通膨全球重現？軍公教調薪是否加劇問題

明年可望續約　張奕參加歐力士隊秋訓　

微軟推新產品Loop！外媒：是進化的Office、估明年推出

黃金鼠嘴塞滿滿硬擠過隧道「表情崩壞」　網笑翻：荒野女巫4ni？

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

北市士林大械鬥　40人亂刀互砍3重傷

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

親姊失蹤20年…基隆男急尋人：爸爸要出殯

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

快訊／北投機車騎士自撞　重傷送醫不治

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

10萬包養小20歲酒店妹　蛇蠍女嫌少誘殺純情男

水流腐屍身分曝光　酒店女友涉嫌殺人

即／北市南港驚傳命案　男子陳屍大樓後方空地

仁武女嬰枉死！爸衝保母家「呼巴掌」慘了

人妻摩鐵開房　小王開車狠撞「抓猴親友團」

更多熱門

相關新聞

準司法官辱警　遭勒脖壓制「丟人」

準司法官辱警　遭勒脖壓制「丟人」

司法官學院韓姓學員10月10日凌晨酒後，阻撓警方處理打架事件，還用三字經辱罵警察，並嗆聲「我叫台北地檢署的檢察官來！」警員見韓男明顯失控，出手架住韓男脖子，將人壓制在地，並喝斥司法官學院還沒畢業就丟人現眼。韓男酒醒後，坦承妨害公務，深表悔悟，獲緩起訴處分，但也失去受訓資格。

控居酒屋灌單　莽男嗆帶汽油衝北市府遭送辦

控居酒屋灌單　莽男嗆帶汽油衝北市府遭送辦

要路人「立正站好」！暴走外送員狂譙5分鐘

要路人「立正站好」！暴走外送員狂譙5分鐘

黃士修諷網友「小孬孬」　免賠理由出爐

黃士修諷網友「小孬孬」　免賠理由出爐

外送員街頭譙騎士挨告　失控拒捕1警遭KO掛彩

外送員街頭譙騎士挨告　失控拒捕1警遭KO掛彩

關鍵字：

妨害秘密伴遊性交易公然侮辱恐嚇散布無故竊錄隱私

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

農遊券最後一抽幸運號出爐！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面