伴遊妹「月拿8萬」偷拍恩客下體照　PO臉書討2百萬原因曝

▲伴遊妹張女不滿柳男不支付錢，竟將柳男的露毛下體照PO上臉書。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

包養撕破臉！外貌姣好的張姓女子與柳男談好以每月8萬代價，提供含性交伴遊服務，張女竟趁某次在旅店進行連結時，趁柳男裸躺在床、偷拍他露毛下體照片，後來因柳男拒絕付扶養費，張女將猥褻照PO上臉書且標註：「他是瞎子嗎！屁眼好好玩」等字眼損害柳男名譽，事後柳男提告。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪將張女起訴。

起訴指出，張女（32歲）在2017年間以1個月8萬元代價提供柳男含性的伴遊服務，交往7個月後改為每2、3個月用8萬持續提供服務，期間2人另有財務往來結算到去年1月底，柳男供欠張女85萬元，經商討達成應償還70萬，且在6個月內分期償還至少35萬元的和解契約。

但達成和解後，張女竟將柳男露毛下體照片PO臉書，且標註：「香港人！他是瞎子嗎！看看你們在幹嘛！瞎子」、「屁眼好好玩、去你媽...」等等，貶損柳男社會評價並憤而提告。

偵查時，張女坦承拍攝及散布柳男猥褻照片，但否認有妨害秘密犯行且辯稱「當時是在很生氣的情況下做的」，但柳男出庭指訴歷歷，且提供臉書網頁截圖。

柳男同時也對張提告恐嚇取財，他表示張女在臉書留下「不想害柳哥拿您老婆200萬元想弄瘋您」，2人昔日恩愛終成空；張女聽到指控憤而表示「這200萬是柳拒付的扶養費」，柳此時才自己承認，張女偷偷為他產下一女。

對此，檢察官勘驗臉書網頁紀錄，認張女竊錄他人身體隱私部位、散布竊錄隱私照、公然侮辱，犯意各別，罪名有異，建請法院分論併罰，至於恐嚇取財部份有想像競合，已為起訴效力所及。