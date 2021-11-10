　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家長會成員上摩鐵被抓姦　人妻喊窮：賠少一點...名下資產曝

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲家長會委員在摩鐵門口被配偶堵到仍繼續偷情。（示意圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄許姓男子參加女兒國小家長會，認識同為家長會委員的洪姓女子，2人參加家長會的聚餐後逐漸熟識，進而發展出地下情，許男和洪女今年2月到摩鐵「休息」後，在門口被許妻和洪夫當場攔下，許男事後寫下悔過書，結果5月份還是忍不住繼續偷情，許妻怒告洪女求償60萬，高雄地院判洪女要賠35萬，可上訴。

判決指出，許姓男子和妻子結婚8年，育有兩名子女，女兒上國小後，他擔任學校家長會委員時，認識了同為委員的洪姓女子，之後兩人都會參加家長會聚餐等活動，洪女也知道許男有老婆，但仍擋不住已燃起的愛火，發生婚外情。

今年2月，許男和洪女到摩鐵休息3個小時，早已懷疑丈夫偷情的許妻約了洪女的丈夫，一起在摩鐵門口攔下兩人的車輛，許男當場坦承姦情，為求妻子原諒，事後寫下悔過書，承諾「婚姻期間絕不再跟其他異性有任何超友誼的關係發生，包括噯昧訊息、牽手、接吻、性行為等，一經發現，則按次數來賠償，每次金額為100萬元」。

但許男寫完悔過書後，還是繼續跟洪女偷情，許妻今年5月再度抓到丈夫出軌，怒向洪女提告求償60萬元；高雄地院審理時，洪女坦承曾和許男去汽車旅館「休息」，但當時她剛墮胎，身體不適並沒有發生性行為。

洪女雖然承認和許男發生不倫戀，不過卻喊窮說沒有工作，還要養3個孩子，希望法官能判賠少一點，法官調閱她名下財產清單，發現洪女雖然年收入不到20萬元，但名下有2間房子、2筆土地，2輛車，因此判她應賠35萬元，可上訴。

ET快訊
快訊／男大生遭瑪莎拉蒂男圍毆　盧秀燕震怒了！
神秘買家搬40億狂掃11戶！　當周董鄰居
帶身分證！　「中3碼」爽喝11元手搖杯
顏清標債務還了？　國泰世華、華南銀未列「呆帳大戶」
前世火星人！男揭「人面獅身像」藏重大秘密
暴打男大生！　警到場見瑪莎拉蒂3男竟「全放了」
3大飯店「身分證優惠」一次看！　27組末碼打2.7折
男大生遭押下車暴打影片曝光！　瑪莎拉蒂男：敢報警試試看
王泉仁1句話甩了她「7天後秒交新歡」！偶像劇女星崩潰　3段情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生行車糾紛竟遭暴揍顱內出血　盧秀燕怒斥囂張：查背後誰撐腰

汽機車擦撞移路邊報警　2車主「少一個動作」被控害死女騎士

爛醉哥哥大鬧父親靈堂！胞弟、堂弟聯手殺了他棄屍雙雙起訴

兩度帶小六女上摩鐵　家長看訊息崩潰！色男遭拘提聲押獲准

暴打男大生！警見瑪莎拉蒂3男「路邊悠哉抽菸」…非現行犯全放了

許宗力關鑑一票 女俠黃瑞華調升台南高分院院長

家長會成員上摩鐵被抓姦　人妻喊窮：賠少一點...名下資產曝

打人現場影片曝！男大生遭押下車痛毆　瑪莎拉蒂男：敢報警試試看

被清秀單親媽煞到！他狂傳訊示愛母親節門口掛花...挨告侵入住宅

闖民宅強脫女子衣褲想硬上　色男辯「她獻身抵債」下場出爐

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

Makiyo怒轟計程車運匠「態度好差」　帶狗就被兇..氣到自嘲：還好我沒喝醉！

男大生行車糾紛竟遭暴揍顱內出血　盧秀燕怒斥囂張：查背後誰撐腰

汽機車擦撞移路邊報警　2車主「少一個動作」被控害死女騎士

爛醉哥哥大鬧父親靈堂！胞弟、堂弟聯手殺了他棄屍雙雙起訴

兩度帶小六女上摩鐵　家長看訊息崩潰！色男遭拘提聲押獲准

暴打男大生！警見瑪莎拉蒂3男「路邊悠哉抽菸」…非現行犯全放了

許宗力關鑑一票 女俠黃瑞華調升台南高分院院長

家長會成員上摩鐵被抓姦　人妻喊窮：賠少一點...名下資產曝

打人現場影片曝！男大生遭押下車痛毆　瑪莎拉蒂男：敢報警試試看

被清秀單親媽煞到！他狂傳訊示愛母親節門口掛花...挨告侵入住宅

闖民宅強脫女子衣褲想硬上　色男辯「她獻身抵債」下場出爐

男大生行車糾紛竟遭暴揍顱內出血　盧秀燕怒斥囂張：查背後誰撐腰

不爽繳房租「想直衝台北蛋黃區」！內行點破1關鍵：房貸就是賺

許光漢突自爆「器官私密數字」！　網一聽嚇傻：太老實了吧

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

象獅總冠軍賽前哨戰德保拉對決霸能　運彩看好兄弟

東森購物網前10月EPS 14.13元「獲利新高！」　雙11首周網路業績大增六成

兄弟PS啦啦隊首發女孩卡18日首賣　有限量唇印親簽卡

馬斯克「1個問題」特斯拉2天市值慘崩5兆！遭爆賣股為「還債」

孫興慜暌違25個月回歸！南韓世足資格賽明對阿聯酋　100%開放觀眾

「台灣還好吧？」財經網美連收4私訊：真的膽很大　網全看傻了

社會熱門新聞

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生頭骨都破了母心碎

男大生不想當兵　偷改體檢表下場曝

人妻「同學會解放」變慾女　鹹濕對話流出讓他慘賠

暴打男大生害命危　瑪莎拉蒂惡煞疑無業富二代

即／台61線貨櫃車夾撞2小車　傷亡不明嚴重回堵

新莊砍人畫面曝　婦臀中2刀噴血倒地

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

單親媽遭棄單1380元　苦等半小時心寒

打人現場影片曝！瑪莎拉蒂男：敢報警試試看

退休警偷情後猝死　妻趕到醫院撞見小三

台中夜店復業「爆乳、露背」辣妹都回來了

更多熱門

關鍵字：

家長會 委員 摩鐵 偷情

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面