家長會成員上摩鐵被抓姦　人妻喊窮：賠少一點...名下資產曝

▲家長會委員在摩鐵門口被配偶堵到仍繼續偷情。（示意圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄許姓男子參加女兒國小家長會，認識同為家長會委員的洪姓女子，2人參加家長會的聚餐後逐漸熟識，進而發展出地下情，許男和洪女今年2月到摩鐵「休息」後，在門口被許妻和洪夫當場攔下，許男事後寫下悔過書，結果5月份還是忍不住繼續偷情，許妻怒告洪女求償60萬，高雄地院判洪女要賠35萬，可上訴。

判決指出，許姓男子和妻子結婚8年，育有兩名子女，女兒上國小後，他擔任學校家長會委員時，認識了同為委員的洪姓女子，之後兩人都會參加家長會聚餐等活動，洪女也知道許男有老婆，但仍擋不住已燃起的愛火，發生婚外情。

今年2月，許男和洪女到摩鐵休息3個小時，早已懷疑丈夫偷情的許妻約了洪女的丈夫，一起在摩鐵門口攔下兩人的車輛，許男當場坦承姦情，為求妻子原諒，事後寫下悔過書，承諾「婚姻期間絕不再跟其他異性有任何超友誼的關係發生，包括噯昧訊息、牽手、接吻、性行為等，一經發現，則按次數來賠償，每次金額為100萬元」。

但許男寫完悔過書後，還是繼續跟洪女偷情，許妻今年5月再度抓到丈夫出軌，怒向洪女提告求償60萬元；高雄地院審理時，洪女坦承曾和許男去汽車旅館「休息」，但當時她剛墮胎，身體不適並沒有發生性行為。

洪女雖然承認和許男發生不倫戀，不過卻喊窮說沒有工作，還要養3個孩子，希望法官能判賠少一點，法官調閱她名下財產清單，發現洪女雖然年收入不到20萬元，但名下有2間房子、2筆土地，2輛車，因此判她應賠35萬元，可上訴。