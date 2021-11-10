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五角大廈：中國估2049年發展出「世界級」軍隊　海軍現已全球最大

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲美國五角大廈，中國解放軍致力於在2049年達成「世界級」軍隊的目標。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國防部一份報告指出，中國已經擁有世界上最大規模的海軍，大約有355艘軍艦，不過中國仍正在迅速加強武裝力量，以實現中國國家主席習近平所預期，在2049年之前將人民解放軍打造成「世界級軍隊」的目標。

根據《紐約郵報》報導，五角大廈的報告稱，中國在2020年追求實踐武裝力量現代化、提高備戰狀態的目標，包括部隊遠程精準打擊的能力與實施日益複雜的太空、反制太空（counterspace）、電子戰與網路作戰的能力，另外，中國也擴大了核力量。

這份涉及中國軍事與安全發展的報告指出，習近平計畫於2017年至2035年間完成解放軍現代化建設，然後在2049年前將之升級成「世界級」（world class）的軍隊。而中國是透過外交政策、經濟實力、國防軍事戰略與政府和行政體系的整合，在一個總體規劃下來實踐這個目標。

▲▼習近平、中國解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部報導稱，習近平計畫在於2017年至2035年完成中國解放軍的現代化。（組圖／達志影像／美聯社）

報告稱，從數量上來看，中國已擁有世上最強大的海軍，大約有355艘船艦與潛艇，「短期內，中國海軍將有能力使用對地攻擊巡航導彈，從潛艇和水面對陸地目標進行遠程精準打擊，險助提高中國在全球強國的投射能力。」中國正在增強反潛作戰能力與競爭力，來保護解放軍的航空母艦和彈道飛彈潛艇。

長達192頁的報告中提到，中國人民解放軍作戰部隊現役人員約97.5萬人，裝備訓練與場地的準備速度超越了近年來的水準，另外，中國也在以比預測更快的速度擴大核武能力，可能在未來6年內增加700枚核彈頭，到2030年，中國可交付的核彈頭數量可能超過1000枚。

據報導，儘管報告未提及中國目前擁有多少核武，但五角大廈去年聲稱，中國擁有的核武數量不到200枚，而擁有3750枚核彈頭的美國目前沒有增加核武的計畫。報告表示，中國空軍規模是世界第三大，總共有2800多架飛機，其中2250架是由戰鬥機、戰略轟炸機與攻擊機所組成。

報告指出，中國的雄心與意圖越來越清晰，北京試圖重塑國際秩序，以更好地配合其權威體制與國家利益，實現中華民族的偉大復興則是戰略中的一個重要元素，根據這種世界觀，北京要維持在全球優先地位的必要條件，就是它的整體國力，其中就包含了軍事力量的累積。

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