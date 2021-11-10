賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

▲ 初代蘋果電腦Apple-1以40萬美元價格售出。（圖／johnmoran）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）及沃茲尼克（Steve Wozniak）45年前親自組裝的初代蘋果電腦「Apple-1」9日於美國加州拍賣，最終以40萬美元（約新台幣1110萬元）價格售出。

《法新社》報導，這台電腦被稱為Chaffey College Apple-1，可說是今日Macbook的曾曾祖父，也是賈伯斯和沃茲尼克創業初期親手組裝的200台電腦其中之一，而他們在車庫成立的公司如今已發展成市值2兆美元的巨型企業。

罕見的是，這台Apple-1外殼以夏威夷特有的寇阿相思樹（koa）製成。蘋果初期的200台電腦中，僅有少數使用這種外殼，使其更加特別。

拍賣行說明，賈伯斯和沃茲尼克主要將Apple-1當成零件販售，直到有家電腦行一次訂購約50台，才決定用木材為其中幾台製作外殼。

Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）指出，「這對古董電子產品及電腦技術收藏家來說就像某種聖杯一般，確實令許多人感到興奮。」

▲ 一名學在在1977年以650美元價格買下這台Apple-1。（圖／johnmoran）

根據約翰莫蘭拍賣公司（John Moran Auctioneers）網站，這台電腦搭配一台1986年的Panasonic螢幕一起拍賣，此前僅有二名主人經手，最初由加州庫卡蒙格牧場（Rancho Cucamonga）查菲大學（Chaffey College）一名電子學教授購入，1977年賣給他的學生。

這名學生當時僅支付650美元（約新台幣1.8萬元），如今以40萬美元成交，可說是大賺一筆，但相較類似設備過去的拍賣紀錄，仍有相當大的差距，2014年便有一台仍可正常使用的Apple-1在寶龍拍賣公司（Bonhams）以超過90萬美元（約新台幣2495萬元）價格賣出。

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