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快訊／台積電宣布到高雄設廠　陳其邁曝關鍵：化不可能為可能

▲▼台積電。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲台積電今日董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者賴文萱／高雄報導

台積電今（9）日董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。對此，高雄市長陳其邁表示，歡迎台積電持續深耕台灣，市府團隊將繼續以「緊緊緊」的態度，全力以赴打造最好的招商服務與環境。

陳其邁指出，年初，即由羅達生副市長召集經發、都發、工務及環保等局處籌組專案團隊，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，協助加速台積電建廠計畫。

陳其邁提到，過去在行政院擔任副院長期間便負責大A+計畫（領航企業研發深耕計畫）等國家產業政策，在國際供應鏈重組當下，吸引國際大廠來台投資，打造台灣成為高階製造中心；上任市長後，提出南方科技廊帶的構想，首要目標便是佈局高雄產業鏈及訂定產業轉型方針，打造高雄成為最重要的半導體產業聚落。

陳其邁強調，台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖，市府將繼續積極招商，城市與產業轉型的腳步不會停止。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，市府團隊只有一個目標，就是希望讓廠商看到高雄優良的投資條件、感受到市府的效率及決心。每週工作會議隨時掌握狀況，隨時跟廠商對接溝通，招商團隊從沒放棄任何一絲可能，全力爭取投資機會，完成了一項不可能的任務。

經發局長廖泰翔說明，市府就雙方互信基礎，展現「緊緊緊」的超高效率，也讓廠商看到高雄市政府的積極態度。原本高煉廠的整治預計要花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，並規劃於明年交地設廠。

廖泰翔指出，市府也積極部署科技廊帶，不僅爭取中央經費興建橋頭科學園區聯外道路、推動捷運紅線往北延伸到路竹科學園區，加上全力推動雙語政策及整合周邊多所大學、雙語學校等相關科系教育資源，以完整配套規劃做好築巢引鳳的準備。

高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，讓楠梓成為科技新聚落樞紐，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。市政團隊用緊緊緊的精神，突破層層困難與限制，化不可能為可能，把煉油廠變科技廠。

高市府表示，產業轉型優先、增加就業優先為陳其邁市長就任時的兩大優先政策，台積電的進駐不僅代表半導體產業聚落已在高雄成型，也象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展，也期待在南部半導體Ｓ廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。

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