台大機械「笑中帶淚」系服爆紅！網敲碗後將上架電商　海外可訂購

▲台大機械系服「笑中帶淚」爆紅。（圖／翻攝系學會臉書）

記者許敏溶／台北報導

台大機械工程系系學會昨天（8日）發表系服徵稿結果，沒想到人型笑中帶淚的簡約設計圖案引發熱議，網友敲碗書也想購買，台大機械系今（9日）在臉書回應，今後販售仍以系內為主，外系及外校訂單將轉交由系友會處理，將產品上架網路電商，也提供海外配送，任何人皆可購買。

台大機械系系學會日前舉行系服票選活動，最後由編號3的稿件，以獲得52.4％的投票獲得冠軍，該作品以簡單線條勾勒出人型，臉上表情雖是微笑，眼角卻帶著一滴淚，下方則寫著「台大機械系」。

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▼台大機械系系學會系服徵稿。（圖／翻攝系學會臉書）

沒想到該作品意外爆紅，在臉書公告結果貼文，竟吸引1.4萬人點讚，超過2600人留言與分享，許多網友留言想購買，包括「公視影音網」小編也來說：「可以開放給小編一件嗎QQ」，還有有網友稱：「那滴眼淚根本是精髓所在」，也有網友回應說：「那滴眼淚是資深設計師的眼淚阿」。



台大機械系系學會今天下午則在臉書發文指說明，指這次系服徵稿有如此廣泛迴響，實屬意料之外，很感謝大家關注；為不損及系上學生權益，今後販售仍以系內為主，而外系及外校的訂單，則會轉交系友會處理，會與系友基金會合作，將產品上架網路電商，也提供海外配送，任何人皆可購買，如有任何問題請與機械系粉絲專頁聯繫。

此外，台大機械系系學會也針對網友問題做出說明，包括得獎作品作者的創作理念，答案是「作者本身不願意對創作理念多做說明」，同時表示，相關收益一部分會作為系學會運作資金，另部分會作為新工學院綜合大樓的建設資金，歡迎系友與各界朋友們踴躍購買。