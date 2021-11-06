60歲失業保全看小廣告「二度就業」　上班第一天才知是詐騙車手

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局接獲線報，有詐騙集團在報紙刊登小廣告，吸引中年男子「二度就業」，短時間內吸引15名中年男子前往報名，並充當車手以及提供人頭帳戶洗錢，9個月內領取33名被害人220萬元。

警方調查，有詐騙集團在報紙刊登小廣告，主打「博弈、電子遊藝場外工作」，但加入通訊軟體之後，對方要求前往領錢，最後卻成為詐騙集團車手，也些人則是提供人頭帳戶供詐騙集團使用。

▲胡姓男子原本擔任保全，但是因失業，看小廣告求職加入詐騙集團當車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，1名50歲的陳姓男子，因失業看到小廣告，加入集團後成為車手，但因為表現良好，所以接受詐騙集團指示面試新車手以及負責交付金融提款卡，陳共計面試了60歲胡姓男子在內等15人從事詐騙。

1名60歲的胡姓男子，原本在保全公司上班，但是因為失業沒有工作，所以上門求職，希望有「二度就業」的機會，最後也加入車手行列，並協助詐騙集團負責面交現金或者到ATM領錢。

▲警方陸續逮捕15名二度就業加入詐騙集團的嫌犯，有6人充當車手，9人則是提供人頭帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陸續逮捕陳、胡等15名嫌犯，發現全部都是中年男子，其中有6人是擔任車手角色，另外9人則是提供人頭帳戶供詐騙集團使用，訊後也依詐欺罪嫌將15人送辦。

詐欺集團以往利用年輕車手提領款項，但常因行跡可疑，經常為警方盤查、查緝。為規避警方查緝，現多假借報紙求職廣告，誘騙二度求職中年人加入，再要求擔任取款車手，提領不法贓款。據悉，逮捕的15名詐騙集團成員，至少詐騙33人、得手不法所得220萬元。

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