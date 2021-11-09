誰是最強台語歌手？鄉民激推「1男1女」太猛：國寶級的

▲不少網友都覺得伍佰很強。（圖／環球提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣樂壇人才濟濟，就有網友好奇詢問，以近代來說，有沒有哪位台語歌手是非常活躍的呢？大家覺得最強的是誰？討論文一出，立刻引發熱烈討論，大票網友就紛紛點名1男1女，大讚兩人實力堅強。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「近代最強台語歌手是誰」為題丟出討論，因為他最近時常聽台語歌，所以就好奇1990年代後，還活躍於台語歌壇的歌手有誰？大家又覺得誰最強呢？

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▲網友大讚，「江蕙說第二沒人敢搶第一」。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，1男1女瘋狂被點名。男歌手部分，不少網友都喊出伍佰，大讚「伍佰國語、台語都強」；女歌手部分，網友則激推江蕙，「江蕙，國寶級的」、「江蕙唱片跟演唱會根本超越種族了」、「江蕙呀！金曲獎得到不想參加，讓給別人，不分國、台語歌手還拿下最佳女演唱人獎」、「歌手本職就是唱，江蕙說第二沒人敢搶第一」、「江蕙是SSS，完全不一樣層次」

除了伍佰和江蕙以外，也有些網友分享其他答案，「陳隨意」、「範圍會不會太大？推蕭煌奇、蔡小虎、洪榮宏」、「黃乙玲」、「陳建瑋真的不錯，JJ（林俊傑）的《江南》就他編的」、「荒山亮」、「許富凱」、「現在出很多新人都不錯」。