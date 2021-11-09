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社會 社會焦點 保障人權

光洋科新董座上任遭阻　董事玉璟怒告總經理「不實流言操縱股價」

▲▼榮剛（5009）獨立董事簡金成召開的股東臨時會23日正式舉行，會中順利通過解任陳興時等4席董事。榮剛副董事長王炯棻接任新董座。（圖／記者葉佳華攝）

▲光洋科董事會決議的新董座王炯棻第一天上班受阻，還遭總經理質疑董事代表性。（資料照／記者葉佳華攝）

記者劉昌松／台北報導

光洋應用材料科技股份有限公司董事會上周決議，由董事玉璟公司代表王炯棻接任董事長，但光洋科總經理黃啟峰8日發布重訊，質疑王炯棻的代表性，認為更換董座的決議無效，對此，玉璟公司痛批黃啟峰發布不實重訊，並在9日向檢調單位檢舉黃啟峰，涉嫌違反《證交法》意圖影響光洋科股價而散布不實流言及資訊。

光洋科(1785)董事會在5日臨時動議，通過解任原董事長馬堅勇，由王炯棻代表玉璟公司接任董座，揭開光洋科經營權大戰序幕，王炯棻8日上午要進公司時，卻遭員工組起百人圍牆阻擋，光洋科總經理黃啟峰則在傍晚發布重訊表示，「本公司董事玉璟有限公司改派代表人不生效力」，原因是接獲玉璟股東Gerald來函確認，玉璟代表為經卓穎，而非王炯棻。

▲▼光洋科董事玉璟公司負責人洪德能強調自己是公司唯一出資股東。（圖／玉璟公司提供）

▲洪德能強調自己是玉璟公司唯一出資股東。（圖／玉璟公司提供，下同）

玉璟公司負責人洪德能為此大為光火，洪說自己是玉璟公司從2019年設立登記時起的唯一出資股東，無法理解黃啟峰為何以「Gerald公司來函」，就否認玉璟公司的代表改派效力，「有看到Gerald公司(外資)獲經濟部核准投資玉璟的韓文嗎？」「Gerald公司是玉璟公司嗎？」

洪德能指控黃啟峰發布的重訊明顯與事實不符，將向金管會證期局以及台北檢調機關檢舉，告發洪啟峰涉嫌影響光洋科公司股價，違反《證交法》操縱股價罪責，並預計在蒐集相關資訊後，近日公開說明檢舉內容。

▲▼光洋科董事玉璟公司負責人洪德能強調自己是公司唯一出資股東。（圖／玉璟公司提供）

▲▼光洋科董事玉璟公司負責人洪德能強調自己是公司唯一出資股東。（圖／玉璟公司提供）

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