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男友妹妹私訊正宮前任「你是我的菜」！　綠茶婊行徑網看傻

男友的妹妹白目行徑被正宮PO上網，令網友們相當訝異。（示意圖，Pexels）

▲男友的妹妹白目行徑被正宮PO上網，令網友們相當訝異。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

另一伴的親妹妹若白目到這種程度，女友還能忍受這段感情嗎？一名女網友在《Dcard》感情板直呼自己有夠衰，因為另一伴的妹妹有嚴重公主病，不斷耍白目又表現得像個綠茶婊，處處惹事生非，所幸男友沒有淪為豬隊友，承諾婚後一定會搬出去住，不勉強她與妹妹在同個屋簷下共存。

原PO與男友交往兩年關係穩定，跟對方爸媽互動也不錯，唯獨未來的小姨子，或許因為是家中老么從小備受寵溺，父母幾乎對她有求必應，才養成如今古怪又綠茶婊的個性。

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原PO男友的妹妹用IG私訊自己前任。（翻攝自《Dcard》）

▲ 原PO男友的妹妹用IG私訊自己前任。（翻攝自《Dcard》）

男友妹妹有多白目？原PO娓娓道來…先前到男友家住，妹妹竟然未經同意直接打開她的筆電，擅自查閱電子信箱跟IG，最後還找到原PO前男友IG，並用自己的帳號追蹤並私訊對方，「我覺得你很帥ㄝ，怎麼會跟她在一起？」、「我是她現任男友的妹妹…覺得你是我的菜，想認識你可以ㄇ？」令原PO傻眼。

不僅如此，原PO放在男友家的換洗衣物也會被妹妹拿來穿，理由是「款式很像」；男友房間的保養品也不例外，兩週不見7分滿的化妝水只剩一半，用之前從不告知，被抓包甚至還會嫌棄原PO小氣。直到最近妹妹再度闖禍，原PO終於忍無可忍了。

原PO男友的妹妹擅自穿別人衣物還發限動抱怨。（翻攝自《Dcard》）

▲原PO男友的妹妹擅自穿別人衣物還發限動抱怨。（翻攝自《Dcard》）

原PO男友的妹妹耍賴不賠錢，還瞎扯狡辯。（翻攝自《Dcard》）

▲原PO男友的妹妹耍賴不賠錢，還瞎扯狡辯。（翻攝自《Dcard》）

前陣子原PO與男友集資買的酒，妹妹毫無過問下就帶去朋友聚會給喝光，讓原PO徹底翻臉。「當下知道真的快氣暈！覺得眼睛都要流血出來！」每瓶都破萬、總共快10瓶酒全被喝光，原PO損失慘重，不解妹妹身為成年人怎能如此白目，還敢耍賴不賠，狡辯說「放在家裡就是大家共用的」，恨不得把妹妹趕出去。

所幸經過徹夜長談，男友承諾原PO婚後一定會搬出去住，不讓妹妹繼續耍打擾，目前暫時先用鎖門來阻止妹妹擅闖空門。不過網友們仍替原PO感到憂心，認為家人不是說斷就能斷，就怕結了婚當嫂嫂還有擦不完的屁股；更多人則對妹妹白目的程度感到吃驚「爸媽到底怎麼寵的？這種人出社會應該沒救了吧」、「拜託，叫男友關好妹妹，別放出來害人…」、「這種女生真的很想掐死= =」、「好扯～蝦妹」。

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