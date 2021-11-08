批藍營公投未戰先露敗象　前藍委：國民黨到底生了什麼病？

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批藍營公投未戰先露敗象　蔡正元：國民黨到底生了什麼病？

▲▼現任國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者孫于珊攝）

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投日期將近，藍綠雙方就公投議題劍拔弩張、頻頻開砲，對此，前國民黨立委蔡正元表示，國民黨挾著成功罷免陳柏惟的氣勢，積極推動四個公投，黨內對公投議題的立場卻如多頭馬車，「大軍剛開拔立刻隊形散亂，國民黨是在演哪一齣戲？」

蔡正元表示，挾著成功罷免陳柏惟的氣勢，國民黨積極推動四個公投案，民進黨更是強烈鼓吹四個不同意，但藍綠兩陣營尚未交鋒，民進黨堅壁清野步步推進，「國民黨卻大軍剛開拔立刻隊形散亂、未戰先敗？」

國民黨國際部副主任黃裕鈞日前接受網路節目訪問時坦言，反萊豬「某種程度上會影響到台美經貿談判。」、宜蘭縣長林姿妙公開表態反對核四、國民黨主席朱立倫昨（7日）受訪時強調，國民黨只提兩案，分別是反萊豬及公投綁大選。

對此，蔡正元指出，國民黨有諸侯發聲不同意核四公投、有年輕幹部不贊成萊豬公投、主席說國民黨只有兩個公投案，把藻礁公投甩ㄧ邊，國民黨是在演哪一齣戲？難怪有學者批評國民黨「充斥著小資產階級的搖擺性」國民黨到底生了什麼病，「怎麼未戰先露敗象？」

根據《ETtoday東森新媒體》民調中心的最新調查，在4大公投案中，民眾對於「反萊豬進口」的同意度最高，比例為57.8%，其次依序為「公投綁大選」56.2%、「珍愛藻礁」50.1%；排名最末位的是「重啟核四」，比例為48.9%；在不同意部分，以「重啟核四」39.6%為最高，其次依序為「珍愛藻礁」35.8%、「公投綁大選」34.2%、「反萊豬進口」33.7%。另外，有8.5%到14.1%比例的民眾在受訪時，對於4大公投意向調查回答不知道或沒意見。

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