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朱立倫批蔡政府佔軍公教便宜　綠營揭數據：讓馬前總統情何以堪？

▲▼朱立倫率中常委、中央黨部主管於國父紀念館向總理銅像獻花致敬。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨文傳會提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌日前正式拍板明年軍公教調薪4%，國民黨主席朱立倫批評，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8%，蔡政府是實質欺負軍公教，口頭上卻占軍公教便宜，對此，民進黨發言人周江杰表示，朱立倫的數據就是在提醒社會大眾，國民黨執政時經濟狀況差、軍公教也只有調薪一次，「要打臉馬前總統，請別拖民進黨下水。」

周江杰表示，在疫情重創全球經濟下，台灣經濟逆勢創11年新高，成果應該全民共享。蔡政府上任後，不僅連續6年調漲基本工資，行政院日前也拍板明年軍公教人員待遇調升4%，是25年來最高。

朱立倫今天在臉書PO出一張蔡英文執政以來，綜合「經濟成長率」、「物價漲幅」、「基本薪資漲幅」、「平均薪資漲幅」及「軍公教員待遇調整漲幅」的數據圖，數據顯示，25年以來，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8%，比年平均物價漲幅1%還低，朱立倫批評，所謂軍公教人員待遇調漲，「不僅全數被通膨脹吃掉，甚至還倒退嚕。」

對此，周江杰說，民進黨2次執政都各調漲軍公教待遇2次，馬政府8年只調過1次，「我們也想知道，朱立倫在2009年至2010年擔任行政院副院長期間，為什麼沒替軍公教加薪？」

朱立倫表示，蔡政府執政以來，基本工資年年調整，軍公教人員待遇只調整2次。軍公教的漲幅卻不到基本工資漲幅的1/3，蔡政府長期欺負軍公教，年金出問題就要軍公教「共體時艱」，景氣差的時候要軍公教「共苦」，但是景氣好軍公教卻無法「同甘」，實在太不公平。

對此，周江杰表示，民進黨執政時曾經在2001年、2005年調漲軍公教待遇各3%，馬政府執政時期僅於2011年調漲3%。蔡政府則是在2018年調漲3%，2022年也將要調漲4％，「國民黨要罵人也不先做好功課，這數字讓馬前總統情何以堪？」

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