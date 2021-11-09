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頭期款全包買房同住討好婆婆　一句「歐北煮」讓人妻心死

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在網路上PO文感嘆，因為丈夫家裡比較窮，所以由她的爸爸出頭期款買了一間房子，還把婆婆接來照顧，每天上班前一定會準備好早餐，下班也是趕快回家煮晚餐，直到有一天大姑突然跟她說，「阿母說妳都歐北煮（隨便亂煮）要怎麼吃」，才戳破一家三口和樂的假象，當下真的超級傻眼。

▲▼切菜,廚房,煮飯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO每天晚餐至少都會準備三菜一湯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在「爆料公社APP匿名館」的文章中提到，決定結婚後爸爸看她和丈夫沒什麼錢，公婆也挺窮的，就拿出一筆錢說要幫兩人付買房的頭期款，「我跟先生本來想買在母校附近的房子，但婆婆說，如果我們不買在大姑家附近，就不搬來跟我們一起住」，為了討好婆婆，她選擇妥協，最後在大姑家附近買房。

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原PO說，房子的事情搞定之後，夫妻倆將婆婆接來同住，「身為媳婦的我想說要扮演好好妻子跟好媳婦的角色，每天上班前一定準備好早餐，下班趕回家第一件事情也是趕快煮晚餐」，雖然不敢說餐餐大魚大肉，但晚餐至少都是三菜一湯、有菜有肉，3個人應該綽綽有餘。

然而，有一天大姑一句「阿母說妳都歐北煮要怎麼吃」，讓原PO超級錯愕，當下立即反問，「這樣叫隨便煮？難道我要辦滿漢全席嗎？」意識到過去的付出都被無視，她也不想再刻意討好婆婆，自己想吃什麼就煮什麼，婆婆愛跟誰抱怨就跟誰說去，「這樣我覺得我比較開心自在。」

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言力挺她，「住媳婦的房子還敢指揮要買在哪，當初不應該一起住的，沒要她看妳臉色就算對她不錯了」、「做得再多再好還是有怨言」、「不要委屈自己，有煮就很好了」。

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