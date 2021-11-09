「與毛澤東、鄧小平並列」　紐時：習近平擬藉新歷史決議鞏固地位

▲紐時分析，中國國家主席習近平擬藉第3個「歷史決議」鞏固地位，與毛澤東、鄧小平比肩。（圖／路透）

文／中央社



「紐約時報」一篇文章寫道，雖然中國國家主席習近平並未表態要退位，黨內史官已懷著敬意記述他掌權的成果。中共最新版官方黨史全書531頁，超過1/4在敘述他9年來的政績。

文章寫道，近年，沒有其他中國領袖比習近平更在意歷史本身和他自己的歷史定位，隨著他的統治來到重要節點，這種對於歷史的執著更成了他政治議程的核心。

中共19大六中全會8日在北京開幕，會議將通過中共歷史上第3個「歷史決議」，正式重新評估百年黨史，可能更加鞏固習近平作為劃時代領袖的地位，讓他與已故的毛澤東、鄧小平並列。

中共中央委員會的決議表面上是關於歷史，但這類決議實際上一向被官員奉為聖旨，將塑造中國未來數十年的政治和社會。

這是中共歷來第3項「歷史決議」，勢必成為密集政治思想運動的焦點，內容將指示政府應如何在教科書、電影、電視節目和教室內教授中國現代史，也將導致審查更加明目張膽、警察更易以峻法對付那些嘲諷、甚至質疑中共動機及「烈士」的人。

即使在中共幾乎擁有絕對權力的中國，這項決議也將提醒官民，68歲的習近平正在定義這個時代，同時要求他們忠誠。

住在紐西蘭的澳籍漢學家白傑明（Geremie R. Barme）說：「這是要圍繞著中共和習近平，替中國創造一種新的長時間觀點；在這種觀點中，習近平正乘著歷史的浪潮邁向未來。」

白傑明說：「這實際上不是一項關於過去歷史的決議，而是關於未來的領袖地位。」

這項決議在歌頌習近平的同時，也將在2022年底召開的中共20大之前強化他的權威，屆時他很有可能取得再掌權5年的任期。決議可能於19大六中全會本月11日結束後的數日內公布，相關精心策劃的褒美之詞將有助於杜絕任何對習近平功蹟的質疑。

紐時提到，習近平在打擊貪腐、減少貧窮、向世界展現中國力量等方面廣受大眾支持，但企圖在20大之前削弱他統治權的黨內人士，仍有可能把矛頭指向他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期因應失當，或中美嚴重對立的現況。

決議公布後，這類批評更有可能會被視為異端。在會議召開前，「人民日報」曾讚揚習近平是擊敗疫情和其他危機的核心領袖；種種評論也稱許他毫不退縮，正是當前危難時刻所需的領袖，因為國內經濟風險或美國等西方強國的敵意，都有可能威脅到中國崛起。

未來數年，習近平的優先要務會是透過「共同富裕」計畫來解決財富分配不均、減輕中國對外國技術的依賴，並持續從事軍事現代化，以因應可能的衝突。

會說中文的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）曾數度與習近平長談。他認為，習近平的史觀提供了「意識形態框架，把中共對政治、經濟、外交加大干預力道的作為變得合理」。

習近平在任期間推出歷史決議，仿效毛澤東任內於1945年通過的「關於若干歷史問題的決議」，這份文件烙上了毛澤東對黨的權威；鄧小平治下也於1981年通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，這兩份文件都限制了政治傾軋和不確定性。

德國佛萊堡大學（University of Freiburg）歷史學者李斯（Daniel Leese）指出：「他們在黨內菁英階層製造了對過去和未來的共同框架、共同願景。若不統一權力圈子裡關於過去的思維，就很難對未來取得共識。」

新的決議將反映中共防禦性的自豪感。前兩項歷史決議的標題都帶有「問題」字眼，而根據上月準備會議的內容，習近平任內這項決議會是關於黨的「重大成就和歷史經驗」。

美國華府的美利堅大學（American University）助理教授唐志學（Joseph Torigian）說，習近平「把歷史視為工具，用來對付危及中共統治的最大威脅。他也認為互相競爭的歷史論述很危險」。

531頁的黨史大篇幅頌揚習近平的成就，說他成功打貪、減貧、提升中國科技能力，他應對疫情的作為則展現「敏銳的洞察力和果敢的決策」。

維也納大學退休教授魏格林（Susanne Weigelin-Schwiedrzik）認為，新決議很可能在褒揚毛、鄧的同時，表明只有習近平握有中國崛起新時代的答案。

談到中共對習近平的描寫時，她說，「他就像一塊能從過去吸納所有正面事物的海綿（他所認為關於毛澤東和鄧小平的正面事物），然後他可以把這些東西凝聚起來」，在這種描寫中，習近平是「中國自身歷史集大成者，已達至高無上之境」。