全世界「最頂戰機」F-22還要再升級！　劉寶傑驚：這是衝著中國來

▲美國的F-22已是「天下第一戰機」，五角大廈還要再進行升級。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

美國的「天下第一戰機」F-22，不僅戰力、性能公認全世界最頂級，也是美國唯一絕不對外軍售的隱形戰機，五角大廈日前還宣布，要編列109億美元（約3035億新台幣）的預算，委託洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）升級。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑分析，美國的目的完全是衝著中國來。

財經專家黃世聰在節目上指出，拜登政府除了通過了1.2兆的基建法案之外，還編列了109億元的預算，升級F-22戰機，美國曾經在「紅旗軍演」用F-22跟F-16、F18模擬戰，結果是144:0，也就是總共有144架 F-16、F18被擊落， F-22一架都沒有損失。

黃世聰說，美國評估 F-22其實比F-35更強，現在要進行升級的作業，整體完成預計會在2030年的10月底，至於為什麼要這麼做，目的就是為了保護台灣、日本、南韓等猛有的安全。

劉寶傑補充，「這是衝著中國來的」美國空軍副參謀長說，這不是為了讓戰機維持戰鬥力，是當中國威脅持續增大、擴大之際，捍衛亞太盟友，像是台灣。

另一位來賓《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，兩岸發生戰事的話，空優是第一個要掌握的優勢，能夠在空優方面吃住解放軍空軍的話，解放軍可能就不敢隨便出海。

▲以色列只用F-35就已如入無人之境，中國所有的防空雷達是抓不到美國隱形戰機的。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



劉寶傑說，以前以色列只是用F-35進入敘利亞，敘利亞有俄羅斯最好的防空系統S-400、S-300，結果這些防空系統沒有一個抓到F-35，F-35如入無人之境，如果F-35、F-22都在亞太地區，那中國所有的雷達都抓不到它們。

吳子嘉接著說，解放軍戰機最重要的問題在發動機，因為美國戰機的發動機大概是中國戰機的4倍力量，解放軍所有主力戰機的配套發動機，大概4~5套，例如採購100架戰機，還要同時採購4、500套發動機。

▲吳子嘉認為，解放軍面對美軍在空中根本沒有優勢。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



吳子嘉認為，在長程對決的情況下，解放軍根本沒有空中任何優勢，光是維修可能就來不及了，中國科技實力跟美國差太多。

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