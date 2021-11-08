新疆沙漠變「美軍航母的形狀」　可模擬移動讓東風-21D打靶

▲美國根據衛星影像研判，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠建造等比例美軍航艦做為標靶。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國太空科技公司Maxar 的衛星圖像顯示，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠中建造了美國海軍航空母艦和其他美國軍艦形狀的模型，不但模擬外型，甚至還可模擬軍艦的移動，被認為是提供東風-21D打靶。

根據《路透社》報導，衛星圖像顯示，一艘全尺寸航母輪廓與至少2艘伯克級驅逐艦，建造在塔克拉瑪干沙漠的一個新靶場綜合體。

衛星圖像還顯示了一個 6 公尺寬的軌道系統，上面安裝了一個船大小的目標，專家說可以用來模擬移動的船隻。

美國海軍研究所援引地理空間情報公司 All Source Analysis 的報告稱，該綜合體已被用於彈道飛彈測試。

▲衛星圖像顯示，中國在西部的新疆塔克拉瑪干沙漠武器實驗場中興建靶場，模擬美國海軍航母戰鬥群。（圖／路透社）



根據五角大廈最新發布的中國軍力年度報告，解放軍空軍於 2020 年 7 月首次向南海實彈試射，向南沙群島以北海域發射了 6 枚 DF-21 反艦彈道飛彈。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies） Collin Koh 表示，海上測試可能表明中國「距離製造出準確的 ASBM （反艦彈道飛彈）還很遠」

Collin Koh 強調，「我認為沙漠目標不會是最後階段。它意味著進一步完善。」

▲中國在沙漠中試射飛彈，可能是為了安全性的目的。（圖／路透社）



Collin Koh 認為，在沙漠中進行反艦彈道飛彈試驗，不會反映海洋環境的現實條件，這可能會影響感測器和目標，但將使中國能夠更安全地進行試驗。

Collin Koh補充說，鄰國擔心導彈擊中目標周圍的其他船隻，也可能反對中國的海上試驗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘