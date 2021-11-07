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吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

▲▼ 吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨 。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

三立八點台劇《天之驕女》劇情越來越精采，收視也屢創新高，日前的劇情中，更出現大咖作家吳淡如客串演出，讓收視再衝一波！劇中吳淡如演出時所穿的石墨烯塑崩褲，也在播出後引起爆買風潮，播出後48小時內就狂賣出5000件，不論收視率、帶貨力都非常驚人。

吳淡如傳授穿搭秘訣 「神褲」打造極佳身材比例

《天之驕女》劇中，吳淡如客串觀光客與樸心牧場老闆娘「春滿」偶遇，吳淡如穿著貼身的石墨烯塑崩褲，身材讓豐腴的「春滿」非常羨慕，吳淡如也傳授春滿穿搭秘訣；劇中身著塑崩褲的吳淡如身材比例極佳，一點都看不出來已經有五十六歲，也讓電視機前的女性觀眾對吳淡如穿著的這條「神褲」感到高度興趣；據石墨烯塑崩褲品牌表示：該劇播出後接到上百通電話和訊息來詢問塑崩褲的購買方式，網站在短短兩天就賣出了5000條；連剛推出的限量版「星空灰」都快賣到缺貨。

▲▼ 吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨 。（圖／品牌提供）

▲吳淡如身著塑崩褲，身材比例極佳，劇播出後該品牌網站在短短兩天就賣出了5000條。

每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，塑崩褲自今年六月推出後，短短五個月就賣出十五萬條，根據統計台灣35~45女性每14個人就有一個人購買過；許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果；而且運動時穿上，可以大幅提高運動效能，讓循環力增加，穿上慢跑10分鐘、就有長跑30分鐘的效果。

▲▼ 吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨 。（圖／品牌提供）

▲「石墨烯懶人塑崩褲」有超強的塑型力，也能讓循環力增加。

「星空灰、橄欖綠」限量上市 告別蘿蔔腿、假跨寬

繼上一波「海軍藍」限量色銷售一空後，PP石墨烯塑崩褲現在推出加強小腿部位的「星空灰色」，以及MOMO獨家加強髖部的「橄欖綠色」；除了整件褲子依舊採用特殊的塑崩織法外，這次星空灰石墨烯塑崩褲特別強化小腿部位的織法，透過強力塑型讓小腿曲線更纖細；橄欖綠石墨烯塑崩褲強化髖部加壓，能夠修飾假跨寬、大腿肉；同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進小腿部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者告別蘿蔔腿、假跨寬的煩惱，官網也特別祭出優惠貨到付款也可使用五倍券！

▲▼ 吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨 。（圖／品牌提供）

▲「星空灰」石墨烯塑崩褲特別強化小腿部位，讓女性消費者告別蘿蔔腿的煩惱。

▲▼ 吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨 。（圖／品牌提供）

▲「橄欖綠」石墨烯塑崩褲強化髖部加壓，讓女性消費者告別告別假跨寬的煩惱。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網星空灰限定組：https://ppweb.tw/aj735
●東森星空灰限定組：https://chshop.work/eRtBr

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/ai_meprRfCU

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