快訊／國1高科段全線封閉中！3車連環撞傾斜翻覆　3駕駛送醫　

▲國道一號北巷高科路段發生3車追撞事故。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

最新消息，國道一號北上343.9公里處，高科路段8日中午12點32分，發生小貨車、大貨車及拖板車3車連環追撞，事故造成小貨車撞上側邊護欄致傾斜翻覆，現場一片狼藉，所幸3名駕駛均輕傷送醫，事故原因仍在釐清，目前道路全線暫時封閉，尚未排除。

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