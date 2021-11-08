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老公外送遭追撞！客人「蛤」一聲她嘆人情冷暖　意外引爆論戰

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員通常都騎機車奔波，發生擦撞、事故的風險相當高。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「剛剛在送餐途中，接到老公電話，說他被後車追撞了，讓我過去。」一位女外送員近日發文，說她接到消息後相當心急，便致電詢問顧客，是否能將東西放在門口，結果對方第一反應卻不耐煩地「蛤」了一聲，才自行下樓取貨；對比先生的單，她幫忙把餐點送到後，對方關心又慰問，讓她頗有感慨「深刻的體會人性的……冷暖。」

這位女外送8日凌晨在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，說她7日晚間在送餐的時候，接到老公出車禍的電話，當下她手上還有生鮮雜貨的單，就趕緊將東西送到目的地，並電話詢問「家人出車禍，能否將商品放置門口？我要趕過去！」沒想到對方卻不耐煩地回了個「蛤」，才下樓取東西。

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接著，她就趕到車禍現場，男方此時還拒絕上救護車，因為怕餐點無法送達客人手裡，坐在路邊等原PO來。女外送也只能先幫老公送餐，「送達後，請客人檢查餐點有沒有損壞，如果有問題可以拒收。」

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO很感謝貓友的幫忙。（示意圖／記者黃克翔攝）

結果這個客人只看了一眼，就頻頻說沒關係，還一直關心「那個外送員還好嗎、沒事吧？」讓她感覺很溫暖。原PO也很感謝很多「貓友（熊貓外送員）」停下來幫忙指揮交通，真的很謝謝幫助她先生的每一個人，也希望外送員出門跑單一定要注意安全。

貼文一出，不少人紛紛安慰原PO，「希望能先生沒事，你先生很盡責怕耽誤客人的東西，早日康復」、「出事情別勉強，報餐損，希望不是大問題」、「人沒事就好，其他不重要啦」、「台灣人習慣就是有沒有聽清楚都先回一句蛤，所以我覺得還蠻正常的」、「辛苦了，祝你老公早日康復哦」、「太太只是擔心受傷的先生，發文心急誰都會。」

也有網友質疑女外送反應過度，「我覺得客人的蛤是太驚訝的自然反應，沒有其他意思，他也很快下樓取貨，應該也是怕耽誤妳去找妳先生」、「妳是不是過度解讀了，搞不好客人沒那麼想？」原PO也不禁補充，她分得清錯愕跟不耐煩的語氣，也沒有要公審客人，「只是說一下遇到的狀況，小小的抱怨一下，主旨是希望大家都平安。」

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