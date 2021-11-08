日本列車再傳事故！69歲男九州新幹線上縱火　遭警壓制逮捕

▲放火事件影響九州新幹線運行。（圖／翻攝自Twitter／@M_V787）



記者張方瑀／綜合報導

日本新幹線再傳事故，有一名69歲男子在當地時間8日上午8時45分左右，於九州新幹線「櫻花401號」列車的座位上點火。同車的列車職員立刻將男子制伏，熊本縣警也以縱火未遂將男子逮捕，幸好未造成人員傷亡，但仍有50多輛列車受到影響。

根據日媒報導，被逮捕的男子是住在福岡市的69歲男子，他當時拿著打火機焚燒列車上的座位，從熊本到新八代之間的「櫻花401號」3號車廂警鈴也立刻響起，同車的列車員趕抵後立刻用滅火器將火撲滅，並制伏該名男子，所幸未造成人員傷亡，之後列車便開往八代車站，熊本縣警也立刻將該名男子以現行犯逮捕。

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