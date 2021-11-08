路邊撿到「5倍券紅包」夾冥紙！失業男手抖掙扎…網：一次娶5位？

▲經濟不景氣，冥婚也祭出五倍券。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

大家都知道路邊的紅包不可以亂撿，但如果是路邊的五倍券呢？一名男子失業2個多月，經濟狀況正吃緊，日前在路邊看到一個紅包包著五倍券，還夾幾張冥紙，內心經歷了無限拉扯，PO文問大家到底該不該牙一咬就直接撿起來了？

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「失業2個多月了，突然在路旁看到這包，我該如何？」一個紅包袋裝著滿滿五倍券，還夾帶幾張冥紙，看起來全新未拆封，還能從五倍券的包裝上看出裡面有好幾張券，對一個失業許久的人來說，這簡直就是天上掉下來的救急5000元。

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在傳統習俗中，路邊紅包有「冥婚」的意思，撿了就代表願意娶鬼妻，所以多數人都不敢亂撿，不過原PO正處於拮据狀態，對於擺在眼前的5000元實在難以抗拒，崩潰地問網友「我該如何？」

▲網友說窮比鬼更可怕。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友紛紛笑回，「不景氣成這樣，連這種都用五倍卷了」、「撿起來，然後一定要跑得比家屬快」、「當窮起來，連鬼都怕」、「哇靠 ，5倍卷再加碼金紙，500元搭配金紙可以買台中7期兩棟」、「等等，所以會一次娶五位嗎」、「撿了，即可解決失業問題，還順帶娶了一個老婆回家」、「五千娶老婆，怎麼想都划算」、「有個說法，撿到之後在回家之前把他花完就沒有事，但我依然不會撿」、「晚上會有女生來託夢說她不喜歡魯蛇，紅包放回去。」