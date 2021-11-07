好康多！桃園婦幼商品展豪禮獎不完　現金五倍券都可用

▲桃園婦幼商品展豪禮獎不完。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園婦幼商品展」今、明(6、7日)兩天，每日下午1點至晚間8點，在桃園藝文特區綠一公園登場，現場並規劃四大主題攤位，不論是使用現金或五倍券，只要消費滿額就可參加豪禮3重抽活動，摸彩獎品很豐富，中獎機率高！

為了增加親子互動，現場並規劃幼兒cosplay活動，得獎者可獲得市府頒發獎金。

市府經發局指出，桃園市無論在結婚率或出生率，都是六都之首，人口成長更是全台第一，因此每年舉辦婦幼展更是媽媽們選購孕嬰用品重要指南，今年因應疫情影響，活動場地從室內移至戶外辦理，就是希望能擴大參與、降低群聚風險。

▲新住民培力中心老師梁淑貞(左三)，帶領學員於活動現場設攤。（圖／記者楊淑媛攝）



今年的活動將以「全家GO！購物趣」為活動籌劃核心，現場規劃「GO媽媽、GO寶貝、GO好用、GO好吃」四大特色攤位區，超過85攤業者共襄盛舉；其中，桃園市第二專長發展協會理事長、也是新住民培力中心老師梁淑貞，亦帶領會員及學員於活動現場設攤，攤位有多樣東南亞烘培食品，深受市民朋友歡迎。

經發局局長郭裕信表示，今年的活動豪禮獎不完，搭配振興5倍券及桃園購物節活動，現場消費滿500元，即可獲得豪禮三重抽的機會，除了規劃價值千元以上的限量福袋，可讓您現場試手氣，還可兌換摸彩券參加每日抽獎活動，頭獎是台鈴eReady 電動車，二獎是聲寶75型4K低藍光智慧聯網電視、三獎是禾聯變頻洗脫烘洗衣機，總計2天送出超過百項抽獎品。

此外，現場消費的發票還可上網登錄，抽桃園購物節的各項好禮，最大獎有機會獲得價值1500萬元的豪宅。更多活動詳情，可上桃園生活節活動網站查詢或搜尋「2021桃園生活節」FB粉絲團進行查詢。