買到59萬劑即期AZ　前衛生署長曝2原因「立院應調查」

記者黃翊婷／綜合報導

第13批自購59.4萬劑AZ疫苗期效只到11月底，消息傳開後掀起各界熱議。前衛生署長楊志良提出2種可能，分別為政府合約沒有簽好，以及遭到蓄意拖延，畢竟以往採購疫苗很少買到期效少於半年；台北市議員王鴻薇也提出質疑，「到底是什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？蔡政府為何一直不敢公布採購合約？」

▲先前到貨的136萬劑自購AZ疫苗期效至2022年1月31日，但第13批期效只到今年11月底。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

我國政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間6時48分運抵桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心隨後發表新聞稿，表明本批疫苗效期至2021年11月30日。由於疫苗期效只剩下24天，全台卻還有180萬人在等待第二劑AZ，消息傳開後，掀起社會各界熱議。

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根據《中時新聞網》報導，前衛生署長楊志良指出，有2種狀況可能會買到疫苗即期品，第一是政府採購合約隨便簽，第二是疫苗應該在幾個月前就運抵，卻遭到政府蓄意拖延，加上過去採購疫苗很少買到期效少於半年，因此希望立法院介入調查。

▲全台還有180萬人尚未施打第二劑AZ。（資料照／記者呂佳賢攝）

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇7日也在臉書PO文質疑，鴻海、台積電、慈濟一起捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但蔡政府自購的AZ，卻都是3個半月到4個月之間，這批甚至只剩下24天，而AZ的保存期限為6個月，不曉得中間的落差到底是怎麼回事。

王鴻薇說，目前到貨疫苗保存期限少於1個月的，除了第13批自購AZ以外，還有9月初日本捐贈的AZ，有效天數26天，別人國內不打的捐過來，保存期限都還比蔡政府花人民血汗錢買的多2天，「到底是什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？蔡政府為何一直不敢公布採購合約？還是從頭到尾根本就沒有合約，買的都是中間商的二手貨呢？」

對於各界的質疑，指揮中心發言人莊人祥曾解釋，國際間疫苗供貨仍不穩定，交貨時程難以確定，國內許多民眾還未在時限內完整接種AZ第二劑，會優先提供給間隔8週以上的民眾接種，以提高第二劑覆蓋率，後續也會積極掌握接種情形，即時調度，避免疫苗放到過期的狀況發生。