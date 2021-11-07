下波疫情會更猛！比爾蓋茨急募300億預防　籲WHO用細菌遊戲應對　

▲比爾蓋茲呼籲各國政府投資醫藥領域，為下一波即將到來的大流行做準備。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）發出警告，下一波大流行可能會比已奪走500萬條人命的新冠疫情更可怕，因此各國政府應盡快投資數百億美元於醫藥領域的研發，為未來的流行病做好準備。

綜合外媒報導，比爾蓋茨接受英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）的採訪時指出，造成眾多人員死亡與巨大財務損失的新冠疫情已證明，人類目前沒有辦法完全阻斷病毒傳播，即使在疫苗問世後，也只能稍微減少病毒感染，因為疫苗在預防嚴重疾病上更有效，因此「我們需要創造一種更好的新疫苗製造方法」。

比爾蓋茲警告，下一次即將到來的大流行可能會比新冠疫情嚴重得多，因此各國政府應投入巨額資金，來改善疫苗、治療和診斷測試等項目，以有效遏制未來的流行病，「像英美這樣的國家必須花費數百億美元來資助這項研究，研究的費用可能很昂貴，但它卻有可能根除流感和普通感冒」。

他也建議，世界衛生組織（WHO）應成立一個大流行的特別工作小組，並利用「細菌遊戲」（germ games）來練習如何應對類似事件，「WHO每年可能需要10億美元（約新台幣300億元）來監測和進行模擬，比如今天恐怖分子將天花帶到10個機場的話我們該怎麼辦？」他補充，人們應為下一場大流行做的準備包含降低疫苗價格和讓大型工廠生產疫苗。

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