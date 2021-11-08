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石油巨頭主宰世界逾100年　比爾蓋茲預言30年後：市值只剩一點點

▲▼比爾蓋茲。（圖／路透）

▲比爾蓋茲警告大部分石油公司在30年後市值會蒸發殆盡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）上周在COP26氣候峰會表示，石油巨頭需要轉型改輸送清乾淨能源，否則公司營運未來不看好，而且即便其中一些能轉型，預計也會有許多巨頭在30年後倒閉。

過去100多年來，全世界能源及相關產品均靠石油驅動，如今隨著氣候變遷和經濟轉型，石油被多數人預期將迅速沒落。根據「AXIOS」報導，比爾蓋茲3日在簡報上針對許多人的預期給予提醒，表示新能源時代的誕生不應該以石油巨頭們倒下劃分，但他也說到，「對，有一些巨頭會倒下，你知道，其中一些石油公司在30年後會只剩一點點價值。」

「我希望少數的大公司能夠撐過去」，比爾蓋茲表示，不應該採取全然撤出對傳統產業的投資，將資金挹注到新的能源產業的策略，因為他認為部分大公司還是有機會能夠轉型成功，從原有的基礎上轉型將比從無到有更容易。

例如歐洲幾個石油巨頭雖然仍以石油和天然氣為主，但一直在涉足可再生能源、電動汽車充電和氫等領域。反觀美國，他也認為巨頭有機會能夠讓公司與新時代接軌，像是現在看到燃燒時排碳量低於溫室氣體的「低碳氫」，美國的管線基礎設施或許可能改為輸送氫氣。

此次COP26氣候峰會其中一項重點，便是全球經濟開始趨向擺脫化石燃料的需求，而且其中25個國家達成一項協議，目標在2022年底前結束對海外石油、天然氣和煤炭項目的公共融資。

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