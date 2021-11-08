　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的臉

表妹玩壞5萬元珍藏玩偶　姑姑只肯賠5千讓她氣到報警

▲原PO心愛的人形玩偶，被姑姑拿給小學表妹玩到壞掉。（圖為同款商品照，非當事玩偶。翻攝龍魂人形社官方網站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我就是那個兒子被玩壞，還被全家道德綁架的倒霉蛋」，一名女網友表示，她要價5萬元的珍藏人偶，被就讀小學一年級的表妹玩壞，氣得透過網路PO文，再將網友留言轉給姑姑看。沒想到，姑姑不道歉也不賠償，揚言是「一家人」應該讓這件事算了，「鬧得新聞滿天飛妳有好處嗎？沒有，還不是丟妳爸爸妳媽媽的臉。」

該名女網友在Dcard以「只要我沒道德，妳就綁架不了我」為題發文表示，她一尊要價5萬元、視如寶貝兒子的精緻人形玩偶5日被姑姑拿給小學一年級表妹把玩，當她回家時才發現玩偶的零件「皮筋跟鉤子都壞了、四肢散落在地上」，氣得要姑姑負責，但對方卻稱「妳一個大人不應該跟小孩子計較」，讓原PO決定將姑姑的誇張言行PO網。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，原PO將文章內網友的回覆轉貼到家裡群組及姑姑看。沒想到，姑姑不願意認錯，還嗆說「妳們年輕人就是喜歡動不動公審別人，姑姑可以告妳妳知道嗎？」「不過就是破塑膠，妳至於把一家人鬧得這麼難看嗎？」「一點事都不懂，都幾歲的人了。錢我不可能會賠那麼多，最多1萬」。

▲▼表妹玩壞5萬元人偶！姑姑再出招「道德綁架」喊親情：丟妳爸媽的臉。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO不打算被姑姑及家人情緒勒索。（圖／翻攝Dcard）

事件鬧大上新聞後，姑姑7日再私訊原PO說，「鬧得新聞滿天飛妳有好處嗎？沒有，還不是丟妳爸爸妳媽媽的臉」，「妳爸爸都讓妳算了，妳非要鬧得大家都知道，妳這樣讓妹妹以後怎麼辦？」

原PO表示，姑姑一開始惱羞說公審要告人，後來發現站不住腳才改口說最多賠1萬元，「我們全家人都來告訴我算了，算妳X算了，這麼會算怎麼不幫自己卜一卦，看看自己的人生還有什麼價值可言？真的什麼都不會，情緒勒索第一名欸；真的一副我錯了但我沒錯的態度欸，就這樣要我怎麼算了，真的不要一直睡欸。」

網友看完紛紛留言，「妹妹不懂事，但大家更生氣的是妳喔，姑姑」、「我好興奮啊，我就想知道姑姑妳要告什麼」、「就她一句，破塑膠，我支持原PO跟她槓到底！那是收藏者的命啊！捧在手心怕摔了，含在嘴裡怕化了的寶貝兒子啊」、「笑死，妹妹怎麼樣乾妳屁事，又不是妳教育失敗的。她們都不在意原po重視的寶物了，哪來的臉要求原po顧慮他們的感受啊」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 
ET快訊
愛愛「加入3動作」激瘦效果曝光　專家認證
幫女兒洗書包「翻出保險套」　單親爸崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗車驚見「輪胎長腫瘤」　車廠業者曝形成原因：出現一定要換掉

7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的臉

高雄媽載小孩得來速插隊！瀟灑集滿「3違規」網笑：這餐至少3800

未來婆婆送「白飯」！媽媽一看怒罵：當我們喪家　網曝黑暗真相

超多人換iPhone？網點破真相　意外釣出「霸王神機」是它

春節大量返國人潮增　教育部要求境外生12／15前入境

南部物價便宜？他逛夜市驚「蚵仔煎要80」　網：只會加速滅亡

被伴侶問1句話愣住了！她與團隊打造最狂牌卡「跟自己親密」40招

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　一圖看懂各地溫差變化

彰化退休男老師輕生！明晚舉辦「送肉粽」儀式　路線經過學區

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

黃子韜挨酸「藝人帶貨Low」又爆氣　認「就是想賺錢」怒吼：有什麼不可以

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

洗車驚見「輪胎長腫瘤」　車廠業者曝形成原因：出現一定要換掉

7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的臉

高雄媽載小孩得來速插隊！瀟灑集滿「3違規」網笑：這餐至少3800

未來婆婆送「白飯」！媽媽一看怒罵：當我們喪家　網曝黑暗真相

超多人換iPhone？網點破真相　意外釣出「霸王神機」是它

春節大量返國人潮增　教育部要求境外生12／15前入境

南部物價便宜？他逛夜市驚「蚵仔煎要80」　網：只會加速滅亡

被伴侶問1句話愣住了！她與團隊打造最狂牌卡「跟自己親密」40招

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　一圖看懂各地溫差變化

彰化退休男老師輕生！明晚舉辦「送肉粽」儀式　路線經過學區

洗車驚見「輪胎長腫瘤」　車廠業者曝形成原因：出現一定要換掉

7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的臉

COP26氣候峰會「台灣日」　英國跨黨派議員各界逾百人出席

捷克總統齊曼驚傳罹患肝硬化 　他曝：恐要3到4週才能出院

高雄媽載小孩得來速插隊！瀟灑集滿「3違規」網笑：這餐至少3800

未來婆婆送「白飯」！媽媽一看怒罵：當我們喪家　網曝黑暗真相

買站票搭親子車廂　黑衣女翹腳入座：借坐一下，到苗栗才有位子

興農牛狀元林克謙宣布退休　8日爆米花聯盟最後一次先發

超多人換iPhone？網點破真相　意外釣出「霸王神機」是它

奶奶喪禮講脫口秀被批「羞恥」　酷炫揭原因反擊：沒人比我了解她

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

夜市蚵仔煎要80　網友：加速滅亡

狂吸男友味　釣出一整排女同好

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

才開2年多！夢多章魚燒店「1天僅3客人」宣告收攤

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面