7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的臉

▲原PO心愛的人形玩偶，被姑姑拿給小學表妹玩到壞掉。（圖為同款商品照，非當事玩偶。翻攝龍魂人形社官方網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我就是那個兒子被玩壞，還被全家道德綁架的倒霉蛋」，一名女網友表示，她要價5萬元的珍藏人偶，被就讀小學一年級的表妹玩壞，氣得透過網路PO文，再將網友留言轉給姑姑看。沒想到，姑姑不道歉也不賠償，揚言是「一家人」應該讓這件事算了，「鬧得新聞滿天飛妳有好處嗎？沒有，還不是丟妳爸爸妳媽媽的臉。」

該名女網友在Dcard以「只要我沒道德，妳就綁架不了我」為題發文表示，她一尊要價5萬元、視如寶貝兒子的精緻人形玩偶5日被姑姑拿給小學一年級表妹把玩，當她回家時才發現玩偶的零件「皮筋跟鉤子都壞了、四肢散落在地上」，氣得要姑姑負責，但對方卻稱「妳一個大人不應該跟小孩子計較」，讓原PO決定將姑姑的誇張言行PO網。

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事後，原PO將文章內網友的回覆轉貼到家裡群組及姑姑看。沒想到，姑姑不願意認錯，還嗆說「妳們年輕人就是喜歡動不動公審別人，姑姑可以告妳妳知道嗎？」「不過就是破塑膠，妳至於把一家人鬧得這麼難看嗎？」「一點事都不懂，都幾歲的人了。錢我不可能會賠那麼多，最多1萬」。

▲原PO不打算被姑姑及家人情緒勒索。（圖／翻攝Dcard）



事件鬧大上新聞後，姑姑7日再私訊原PO說，「鬧得新聞滿天飛妳有好處嗎？沒有，還不是丟妳爸爸妳媽媽的臉」，「妳爸爸都讓妳算了，妳非要鬧得大家都知道，妳這樣讓妹妹以後怎麼辦？」

原PO表示，姑姑一開始惱羞說公審要告人，後來發現站不住腳才改口說最多賠1萬元，「我們全家人都來告訴我算了，算妳X算了，這麼會算怎麼不幫自己卜一卦，看看自己的人生還有什麼價值可言？真的什麼都不會，情緒勒索第一名欸；真的一副我錯了但我沒錯的態度欸，就這樣要我怎麼算了，真的不要一直睡欸。」

網友看完紛紛留言，「妹妹不懂事，但大家更生氣的是妳喔，姑姑」、「我好興奮啊，我就想知道姑姑妳要告什麼」、「就她一句，破塑膠，我支持原PO跟她槓到底！那是收藏者的命啊！捧在手心怕摔了，含在嘴裡怕化了的寶貝兒子啊」、「笑死，妹妹怎麼樣乾妳屁事，又不是妳教育失敗的。她們都不在意原po重視的寶物了，哪來的臉要求原po顧慮他們的感受啊」。

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