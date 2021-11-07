前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」保護力更好

▲林氏璧認為，第二劑BNT不急在4週就打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你打疫苗了嗎？台灣正積極提升第二劑疫苗覆蓋率，但前台大感染科醫師林氏璧認為，以目前科學證據顯示，「我會建議大家BNT不急著4週就打」，第二劑可落在6～8週，因為在接種5～8個月後抗體會下降，因此延遲第二劑看來會延遲抗體下滑時間，甚至保護力還可以更好。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，台灣疫苗覆蓋率已達一定程度，但隨著打氣趨緩，疫苗到貨量足夠，因此指揮中心宣布將開放醫療院所，不需經過疫苗預約平台預約即可接種。而AZ隔8週、BNT則是相隔4週就可打第二劑。

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林氏璧指出，加拿大之前一度將第二劑延後至16週才施打，後來Delta入侵逐漸提前，台灣現在也進入該階段了。對於第二劑最佳注射時間，他說「我會建議大家BNT不急著4週就打，第二劑落在6～8週左右也不錯，當然你要早點打掉也不是不行。」但打完第二劑5～8個月後抗體會下滑，延遲第二劑看來會延遲抗體下滑時間，甚至保護力更好，至於可以撐多久則得看加拿大研究。

▲學生族群擔心的BNT第二劑心肌炎風險，專家仍在評估中。（示意圖／記者林悅翻攝）

提到副作用，林氏璧表示，BNT第二劑不適比例會較高，但也是第二劑後抗體才會衝起來，對Delta保護力較足夠，因此是非常重要的。至於12～18歲擔心第二劑的心肌炎風險，則要待專家開會才會做後續決定，「其實30歲以下的男性，要等一下我都不反對。」

林氏璧進一步指出，AZ第二劑原本建議10～12週，目前縮至8週，該疫苗也有延長施打，保護力反而較好的證據，「我個人當時還故意等到13週才打」。AZ第二劑不良反應比第一劑低許多，血栓併血小板低下風險也驟減，為第一劑1/10不需太擔心。

至於打AZ者是否要等待混打？林氏璧說，因AZ陸續到貨，目前還沒有對一般民眾AZ第二劑混打的建議與時程，他秉持著一貫的建議，若非一線常會面對病毒之人員，不需執著第二劑要混打，先將AZ兩劑打完，半年後很可能還需要第三劑。