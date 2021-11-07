真善美戲院觀影片「地球迷航」　永福為愛朗讀見證奇蹟！

▲台南市永福國小特教生，前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小特教生，在校長和特教老師與特教生家庭、班級導師的帶領下前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」！

永福國小結合週邊資源形塑多處專屬的「戶外教室」，例如台灣文學館、葉石濤文學紀念館、孔廟武廟赤崁樓，還有美術館．蝸牛巷等，其中還特別以週邊商圈的電影院做為合作密切的單位！

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每年會依年度課程計劃同時協調戲院檔期，安排合適親師生的電影欣賞會、舉辦影展或特教電影研習活動，而今年受疫情影響，有一陣子該外加課程暫停實施，隨著本土疫情趨緩，永福國小今年的「看好電影學特教」的特教親師生親職教育進修計劃馬上重新啟動，同時配合特教生融合教育宣導活動與「友善校園反黑反毒反霸凌」活動，在校長和特教老師與特教生家庭、班級導師的帶領下前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」！

永福國小楊淑晏校長於觀影後說「這部電影很催淚！因為愛讓生命化為不可思議的奇蹟， 雖然主角因罹患自閉症， 但他和他的家人、老師仍以正能量，到後來接納融合，非常感人，這是愛的奇蹟！」。楊校長也說未來也將以永福專屬的「兒童影展」 或「特教影展」搭配學生課程及教師進修計劃前往周邊戲院進行學習活動。

依教育部規定，普教教師每年都要有至少6小時以上的特教研習時數，特教老師每年至少都要有18小時以上的特教研習時數。永福國小在年初即依年度計劃，安排合適的特教研習活動，今年已安排2個場次「看好電影學特教」的研習進修活動，同時也邀請特教學生和家長一同參與，形塑親師生的「學習共同體」！

和「地球迷航」電影林正盛導演有超過10多年淵源的永福特教老師賴育誠說，從林導演2008年第一部華人世界自閉症電影「一閃一閃亮晶晶」在永福國小取景開拍以來，全臺掀起一股在電影圈「以人為主體」的在地創新正能量！更特別的是，「地球地航」於今年獲選為「金馬奇幻影展」參展電影中唯一台派紀錄片。

有別於一般紀錄片電影，林導演與製作團隊，還特別以四位主角與「多寶藝術學堂」的韓淑華老師共同創作的藝術作品，融合成動畫與音樂原素在該電影中穿插出現，讓電影更加有藝術張力！從今年金馬奇幻影展首映之後，也吸引多位演藝界名人與社會賢達人士站台力挺，更有知名歌手與音樂人為「地球迷航」填詞譜曲，獻唱主題曲「迷星記」！林正盛導演的「地球迷航」多項創舉也成為台派紀錄片電影首例！

在國際間屢屢獲獎的林正盛導演，於台東偏鄉出生，在年輕時因緣際會踏上電影創作之路，他說一直感念台灣教育的多元培養，本次「地球迷航」也透過募資平台與贊助人協助，於日後將電影以公播版DVD的形式，傳送正能量到各級校園，回饋台灣教育界！

發起本次觀影活動的永福陳誼紋老師說，普通班學生和特教生融合在一起最需要的就是「同理心的融入」！透過本年度永福戶外教室於「真善美戲院」觀影「地球迷航」的模式，可以逐漸進培養小朋友們對弱勢族群關懷的同理心，進而引發協助身心障礙者生活的具體行動！永福國小表示，希望大家在觀影後都能保持創造奇蹟的正向能量，同時以行動力關心弱勢族群的教育發展，一起培養帶著走的幸福熱血！

永福國小在觀影前也配合語文和藝術領域課程，由老師們設計閱讀文本，帶領孩子們先閱讀本電影主角的生平故事， 特別值得一提的是特教老師則是配合特教生社會技巧課程的進行， 鼓勵特教生親自邀請家長和普通班學生參加，現就讀六年級的林姓自閉症同學，還在課後親自打電話邀請同學參加本場次親師生電影院活動，讓永福特教老師直呼「孩子真的轉大人了！」為了讓觀影更深入，老師們也機會教育教孩子們觀影禮儀和舉行會後的座談會，而在觀影後則由老師設計統整課程，結合「美學教育」等領域的學習整合。

永福特教資源班周育偉老師說：「雖然主角因罹患自閉症，但當你用一顆仁慈的心來觀看，你會看到人人身上都蘊藏奇蹟！」。長期以行動力支持特教發展的永福國小楊淑晏校長也說，很開心看到許多特殊生的老師、同學和家長帶著特教孩子勇敢融入人群並且一起陪伴孩子、鼓勵孩子，相信這次的親子一起看電影活動，一定帶給他們難忘的經驗！