　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真善美戲院觀影片「地球迷航」　永福為愛朗讀見證奇蹟！

▲台南市永福國小特教生，前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小特教生，前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小特教生，在校長和特教老師與特教生家庭、班級導師的帶領下前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」！

永福國小結合週邊資源形塑多處專屬的「戶外教室」，例如台灣文學館、葉石濤文學紀念館、孔廟武廟赤崁樓，還有美術館．蝸牛巷等，其中還特別以週邊商圈的電影院做為合作密切的單位！

[廣告]請繼續往下閱讀...

每年會依年度課程計劃同時協調戲院檔期，安排合適親師生的電影欣賞會、舉辦影展或特教電影研習活動，而今年受疫情影響，有一陣子該外加課程暫停實施，隨著本土疫情趨緩，永福國小今年的「看好電影學特教」的特教親師生親職教育進修計劃馬上重新啟動，同時配合特教生融合教育宣導活動與「友善校園反黑反毒反霸凌」活動，在校長和特教老師與特教生家庭、班級導師的帶領下前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」！

永福國小楊淑晏校長於觀影後說「這部電影很催淚！因為愛讓生命化為不可思議的奇蹟， 雖然主角因罹患自閉症， 但他和他的家人、老師仍以正能量，到後來接納融合，非常感人，這是愛的奇蹟！」。楊校長也說未來也將以永福專屬的「兒童影展」 或「特教影展」搭配學生課程及教師進修計劃前往周邊戲院進行學習活動。

依教育部規定，普教教師每年都要有至少6小時以上的特教研習時數，特教老師每年至少都要有18小時以上的特教研習時數。永福國小在年初即依年度計劃，安排合適的特教研習活動，今年已安排2個場次「看好電影學特教」的研習進修活動，同時也邀請特教學生和家長一同參與，形塑親師生的「學習共同體」！

和「地球迷航」電影林正盛導演有超過10多年淵源的永福特教老師賴育誠說，從林導演2008年第一部華人世界自閉症電影「一閃一閃亮晶晶」在永福國小取景開拍以來，全臺掀起一股在電影圈「以人為主體」的在地創新正能量！更特別的是，「地球地航」於今年獲選為「金馬奇幻影展」參展電影中唯一台派紀錄片。

有別於一般紀錄片電影，林導演與製作團隊，還特別以四位主角與「多寶藝術學堂」的韓淑華老師共同創作的藝術作品，融合成動畫與音樂原素在該電影中穿插出現，讓電影更加有藝術張力！從今年金馬奇幻影展首映之後，也吸引多位演藝界名人與社會賢達人士站台力挺，更有知名歌手與音樂人為「地球迷航」填詞譜曲，獻唱主題曲「迷星記」！林正盛導演的「地球迷航」多項創舉也成為台派紀錄片電影首例！

在國際間屢屢獲獎的林正盛導演，於台東偏鄉出生，在年輕時因緣際會踏上電影創作之路，他說一直感念台灣教育的多元培養，本次「地球迷航」也透過募資平台與贊助人協助，於日後將電影以公播版DVD的形式，傳送正能量到各級校園，回饋台灣教育界！

▲台南市永福國小特教生，前往永福的戶外教室「真善美戲院」，觀影今年最溫馨感人的自閉症國片「地球迷航」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發起本次觀影活動的永福陳誼紋老師說，普通班學生和特教生融合在一起最需要的就是「同理心的融入」！透過本年度永福戶外教室於「真善美戲院」觀影「地球迷航」的模式，可以逐漸進培養小朋友們對弱勢族群關懷的同理心，進而引發協助身心障礙者生活的具體行動！永福國小表示，希望大家在觀影後都能保持創造奇蹟的正向能量，同時以行動力關心弱勢族群的教育發展，一起培養帶著走的幸福熱血！

永福國小在觀影前也配合語文和藝術領域課程，由老師們設計閱讀文本，帶領孩子們先閱讀本電影主角的生平故事， 特別值得一提的是特教老師則是配合特教生社會技巧課程的進行， 鼓勵特教生親自邀請家長和普通班學生參加，現就讀六年級的林姓自閉症同學，還在課後親自打電話邀請同學參加本場次親師生電影院活動，讓永福特教老師直呼「孩子真的轉大人了！」為了讓觀影更深入，老師們也機會教育教孩子們觀影禮儀和舉行會後的座談會，而在觀影後則由老師設計統整課程，結合「美學教育」等領域的學習整合。

永福特教資源班周育偉老師說：「雖然主角因罹患自閉症，但當你用一顆仁慈的心來觀看，你會看到人人身上都蘊藏奇蹟！」。長期以行動力支持特教發展的永福國小楊淑晏校長也說，很開心看到許多特殊生的老師、同學和家長帶著特教孩子勇敢融入人群並且一起陪伴孩子、鼓勵孩子，相信這次的親子一起看電影活動，一定帶給他們難忘的經驗！

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
女歌手新婚「幫老公納妾」！親選3女入後宮
五倍券好康再加碼！「爽吃免費雞排」靠1招
德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭「毒針攻擊」
女權領袖「全身彈孔」毀容慘死！接神秘電話後陳屍坑洞
快訊／高雄摩鐵雙屍案「2組神秘訪客」曝！
最強冷空氣將襲台！氣象局曝降雪機率
炒飯不一定要加醬油！網曝「1神醬」取代更好吃
《全明星3》賽前「意外慘摔」！女星臉部朝下倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百香果好吃搖一搖就知道！專家曝4品種差異：甜度高、口感似哈密瓜

明入秋最強冷空氣襲台！氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

今天立冬！2生肖「財運、事業運」超旺：中獎機率大提升

國家級邊緣人有「200元安慰券」？妹子嗨翻炫耀　男友揭真相暖哭了

公鴿不在⋯母鴿會互相取悅！動物同性戀超自然：調節社交關係緊張

天冷學生想穿帽T+便服外套不能罰！教部揭學校開放「保暖衣物」原則

高雄推「打疫苗送米」資格曝光　前台大醫：這不錯

誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外：速食店最好喝

真善美戲院觀影片「地球迷航」　永福為愛朗讀見證奇蹟！

炒飯不一定要加醬油！內行曝「1神醬」取代更好吃：另一種風味

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

百香果好吃搖一搖就知道！專家曝4品種差異：甜度高、口感似哈密瓜

明入秋最強冷空氣襲台！氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

今天立冬！2生肖「財運、事業運」超旺：中獎機率大提升

國家級邊緣人有「200元安慰券」？妹子嗨翻炫耀　男友揭真相暖哭了

公鴿不在⋯母鴿會互相取悅！動物同性戀超自然：調節社交關係緊張

天冷學生想穿帽T+便服外套不能罰！教部揭學校開放「保暖衣物」原則

高雄推「打疫苗送米」資格曝光　前台大醫：這不錯

誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外：速食店最好喝

真善美戲院觀影片「地球迷航」　永福為愛朗讀見證奇蹟！

炒飯不一定要加醬油！內行曝「1神醬」取代更好吃：另一種風味

王家梁「每次都我倒垃圾」…聽完許維恩回答怒了！　她急出1招化解

德州音樂祭「萬人搶看巨星釀8死」！饒舌歌手沉痛發聲

肯德基下殺1折！摩斯、麥當勞「買1送1」　速食店雙11優惠一次看

巴菲特旗下波克夏「錢好滿」！衝破4兆　創下新高

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

買房附車位！「她連人帶車」到地下室崩潰了　內行嘆：直接淘汰

喬科維奇生涯第7度登年終世界排名第1　超越山普拉斯再創歷史

大腿被手掌緊貼！正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

陸洗腦神曲瘋傳　2035到台灣

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」　網揭2原因

表妹玩壞5萬玩偶　姑姑只肯賠5千

今立冬將轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

即／美式早午餐「N.Y.BAGELS」年底全停業

自購59萬劑AZ效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

閨蜜3搶男友　竟還私訊求助她

數位券限定！秀數位標章　全台夜市領免費美食

更多熱門

相關新聞

浩克發威　巴西男靠手機殼擋子彈

浩克發威　巴西男靠手機殼擋子彈

根據每日郵報(Daily Mail)報導，巴西一名男子遭武裝搶劫，臀部被槍枝擊中，於7日下午送往巴西伯南布哥州佩特羅利納市的大學醫院

長中語文競賽朗讀及作文全市第3

長中語文競賽朗讀及作文全市第3

男星如願合作偶像！收少時貼紙　追問潤娥：成員何時探班？

男星如願合作偶像！收少時貼紙　追問潤娥：成員何時探班？

愛貓走失哭求浪浪幫忙！他公園內遇奇蹟發生

愛貓走失哭求浪浪幫忙！他公園內遇奇蹟發生

狗癱瘓146天奇蹟發生！萬人淚噴

狗癱瘓146天奇蹟發生！萬人淚噴

關鍵字：

地球迷航永福朗讀奇蹟

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面