　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周領免費美食

記者陳俊宏／綜合報導

行政院力推民眾綁定數位五倍券，為了要讓全台夜市搭上熱潮，經濟部請客大放送！只要是綁定數位五倍券的民眾，從11/6開始連續四周，每周六只要秀出「數位標章」，就可到全台31個夜市免費領美食。像6日新北市永和樂華夜市就有限量250份的雞排加珍奶，吸引民眾大排長龍拿好康。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，活動在11月的四個周六（11/6、11/13、11/20、11/27）於全台31處夜市同步展開，每周每處夜市發放250份夜市美食，每份價值合計至少110元以上，並以特製環保袋裝盛供民眾免費領取。

行政院力推民眾綁定數位五倍券，為了要讓全台夜市搭上熱潮，經濟部大放送！只要是綁定數位五倍券的民眾，從11/6開始、連續四周，每周六只要秀出數位標章，就可以到全台31個夜市免費領美食！像是樂華夜市限量250份的雞排加珍奶，讓民眾免費領取。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼民眾出示數位標章，免費領樂華夜市雞排加珍奶。（圖／東森新聞）

行政院力推民眾綁定數位五倍券，為了要讓全台夜市搭上熱潮，經濟部大放送！只要是綁定數位五倍券的民眾，從11/6開始、連續四周，每周六只要秀出數位標章，就可以到全台31個夜市免費領美食！像是樂華夜市限量250份的雞排加珍奶，讓民眾免費領取。（圖／東森新聞）

首周將贈送網路票選夜市十大美食的「奶茶+雞排」，讓民眾品嚐這夜市美食扛霸子的雙重組合；第二至四周開始陸續推出各地夜市的特色美食，例如台北華西街夜市的源芳刈包、台中逢甲夜市的激旨燒鳥串燒、台南鄭仔寮花園夜市的玉米杯杯、花蓮東大門夜市的原住民現場烤豬、台東觀光夜市的東山鴨頭等。

兌換民眾出示五倍券「數位標章」 （即使用振興五倍券並綁定數位支付者），即可免費領取特製環保袋及奶茶加雞排，或其他特色美食組合。而直擊6日的樂華夜市，有限量250份的雞排加珍奶，也吸引民眾大排長龍。

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」活動。（圖／經濟部）

國定踅夜市~經濟部送奶雞。（圖／經濟部）

所謂數位標章（點此領取）是利數位綁定民眾顯示其綁定工具及滿額狀態，以利店家辨識，作為店家行銷與加碼之輔助工具，官網提供數位標章功能；數位標章非付款的工具，民眾結帳仍須以所綁定之數位支付工具規定之載具及方式進行付款。

每位數位綁定民眾均擁有一組專屬優惠序號，數位標章可同時提供QRcode、優惠代碼、一維條碼等形式，店家可依行銷作法及判讀的工具（手機照相功能或POS掃碼）自行運用。

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周免費領美食。（圖／經濟部）

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周免費領美食。（圖／經濟部）

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周免費領美食。（圖／經濟部）

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周免費領美食。（圖／經濟部）

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周免費領美食。（圖／經濟部）

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
拿出身分證！「末2碼」中這27組號碼　住飯店下殺2.7折還送
20歲、18歲情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　警追「關鍵訪客」身分
歐陽妮妮手滑誤PO滾床照　躺張書豪床上「深入互動」全拍下
為什麼台中人都要「投給顏清標」？　苦苓認證：他不是壞人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主鋒面今晚才到！濕冷雨區曝　鄭明典：變天速度很快

混打保護力出爐　「AZ+莫德納」高於AZ+BNT

自購59萬劑AZ竟是即期品！效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周領免費美食

高公局揭駕駛輔助系統6大地雷！　遇靜止行人、拖板車恐失靈

今「立冬」將變天轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

教授說服阿北電死路人？耶魯大學電擊實驗真相　他們以為在幫助人

台北30支移動測速「9個月開2億罰單」　5大熱點曝光

一家五口吃火鍋遭嗆「白吃白喝」！公審店家反挨轟　家屬出面回應

今東北風增強！上班日「氣溫狂掉10°C」　這周最冷2天時間曝

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

台東豐里國小蚯蚓爬滿PU跑道！　集體逃竄「堅持不入土」曬成乾

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

主鋒面今晚才到！濕冷雨區曝　鄭明典：變天速度很快

混打保護力出爐　「AZ+莫德納」高於AZ+BNT

自購59萬劑AZ竟是即期品！效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周領免費美食

高公局揭駕駛輔助系統6大地雷！　遇靜止行人、拖板車恐失靈

今「立冬」將變天轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

教授說服阿北電死路人？耶魯大學電擊實驗真相　他們以為在幫助人

台北30支移動測速「9個月開2億罰單」　5大熱點曝光

一家五口吃火鍋遭嗆「白吃白喝」！公審店家反挨轟　家屬出面回應

今東北風增強！上班日「氣溫狂掉10°C」　這周最冷2天時間曝

主鋒面今晚才到！濕冷雨區曝　鄭明典：變天速度很快

外籍看護手拿高級iPhone13　他一問大驚「存款早就破百萬」

戀愛12年從沒吵架！男神「千萬買房寵未婚妻」　求婚3年還結不了婚

推廣台中農特產品　聯合成果展草悟道登場

AV《魷魚遊戲》6000徵臨演瘋傳！　米砂信箱被灌爆怒了：真的快ㄎ一笑

身分證拿出來！「末2碼」中這27組號碼　住飯店下殺2.7折還送早餐

35歲輕熟女卵巢早衰10歲難孕！原來是甲狀腺疾病作祟

混打保護力出爐　「AZ+莫德納」高於AZ+BNT

陳妍希5歲兒「暴風抽高」！野生小星星逛書店　超過160cm媽腰部

自購59萬劑AZ竟是即期品！效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」　網揭2原因

表妹玩壞5萬玩偶　姑姑只肯賠5千

陸洗腦神曲瘋傳　2035到台灣

今立冬將轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

即／美式早午餐「N.Y.BAGELS」年底全停業

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

閨蜜3搶男友　竟還私訊求助她

學生時代最愛泡麵？網點名絕版口味太經典

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

更多熱門

相關新聞

雲林縣府協助催生「早夜市攤販職業工會」

雲林縣府協助催生「早夜市攤販職業工會」

今年疫情襲台嚴重影響各業生計，政府雖推出紓困補助，但夜市攤商因無法加入勞保而無法補助。雲林縣約1500攤商6成以上成紓困孤兒，在東南觀光夜市總幹事黃建發透過縣府輔導下，催生成立「雲林縣早夜市攤販職業工會」，黃建發指出，只要是符合資格即可加入會員，由工會協助投保勞、健保，保障工作福利。

花蓮東大門夜市設哺乳室　温馨舒適家電齊全

花蓮東大門夜市設哺乳室　温馨舒適家電齊全

高雄人驚喊夜市快滅亡！網：不如吃店面

高雄人驚喊夜市快滅亡！網：不如吃店面

客人「娃娃機每夾必中」　遭業者K到腦震盪

客人「娃娃機每夾必中」　遭業者K到腦震盪

夜市豆乳雞「7塊100元」驚呆！網嚇：超盤

夜市豆乳雞「7塊100元」驚呆！網嚇：超盤

關鍵字：

數位五倍券夜市數位標章

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

快訊／史上最尷尬！　「放錯影片」ØZI白拿金音獎

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

吳亦凡牢裡過31歲生日「淒涼慶生餐」曝光！

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

盧廣仲當眾爆料　邰智源一聽變臉了

小禎叮嚀女兒「交往別拍私密照」！　她吐1句話傻眼

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面