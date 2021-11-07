數位五倍券限定！秀「數位標章」　全台夜市連4周領免費美食

記者陳俊宏／綜合報導

行政院力推民眾綁定數位五倍券，為了要讓全台夜市搭上熱潮，經濟部請客大放送！只要是綁定數位五倍券的民眾，從11/6開始連續四周，每周六只要秀出「數位標章」，就可到全台31個夜市免費領美食。像6日新北市永和樂華夜市就有限量250份的雞排加珍奶，吸引民眾大排長龍拿好康。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，活動在11月的四個周六（11/6、11/13、11/20、11/27）於全台31處夜市同步展開，每周每處夜市發放250份夜市美食，每份價值合計至少110元以上，並以特製環保袋裝盛供民眾免費領取。

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▲▼民眾出示數位標章，免費領樂華夜市雞排加珍奶。（圖／東森新聞）



首周將贈送網路票選夜市十大美食的「奶茶+雞排」，讓民眾品嚐這夜市美食扛霸子的雙重組合；第二至四周開始陸續推出各地夜市的特色美食，例如台北華西街夜市的源芳刈包、台中逢甲夜市的激旨燒鳥串燒、台南鄭仔寮花園夜市的玉米杯杯、花蓮東大門夜市的原住民現場烤豬、台東觀光夜市的東山鴨頭等。

兌換民眾出示五倍券「數位標章」 （即使用振興五倍券並綁定數位支付者），即可免費領取特製環保袋及奶茶加雞排，或其他特色美食組合。而直擊6日的樂華夜市，有限量250份的雞排加珍奶，也吸引民眾大排長龍。

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」活動。（圖／經濟部）



所謂數位標章（點此領取）是利數位綁定民眾顯示其綁定工具及滿額狀態，以利店家辨識，作為店家行銷與加碼之輔助工具，官網提供數位標章功能；數位標章非付款的工具，民眾結帳仍須以所綁定之數位支付工具規定之載具及方式進行付款。

每位數位綁定民眾均擁有一組專屬優惠序號，數位標章可同時提供QRcode、優惠代碼、一維條碼等形式，店家可依行銷作法及判讀的工具（手機照相功能或POS掃碼）自行運用。

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）



▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）



▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）



▼「國定踅夜市~經濟部送奶雞」各夜市發放資訊。（點圖可放大／經濟部）

