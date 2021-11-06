紗窗驚見上百「米香」噁爆！整坨蟲卵逼出密集恐懼症…內行曝真相

▲有網友家中的紗窗上出現不明「米香」，讓她頓時嚇傻。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人 我愛土城區，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少人家中都曾出現過各式各樣的昆蟲，若牠們還在家中產卵下蛋，恐怕真的會讓人頭皮發麻。一名網友在臉書分享照片顯示，家中的紗窗上竟出現一大坨「米香」，疑似是某種昆蟲的蟲卵，嚇得她趕緊噴灑殺蟲劑並關緊窗戶，同時也向網友求救「有人看得出是什麼嗎？」引發熱議。

一名女網友近日在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」PO出照片，只見一大坨類似台灣傳統小吃「米香」的不明蟲卵黏在紗窗上，數量接近上百顆，顏色從淡黃色到深灰色不等，讓她頓時看傻，嚇壞求救「家裡紗窗黏了『疑似』蟲卵的東西，有人看得出是什麼嗎？目前僅噴了殺蟲劑＋關緊窗戶。」

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文章一曝光，馬上吸引許多網友熱烈討論，紛紛留言，「寒毛豎起」、「密集恐懼症發作了」、「殺蟲劑無法殺蟲卵…整個拿下來去廁所，刷一刷水沖掉就好了」、「荔枝樁象的蛋」、「雞皮疙瘩了～超恐怖」、「拿膠水整坨黏起來」。

其中，也有專業網友指出，這坨「米香」應該是蛾卵，「看起來是蛾卵喔」、「這季節這麼多比較像是蛾，但是我對蛾不熟」、「不是荔枝椿象啦！荔枝椿象大部份是下14顆，極少數是10幾左右」。