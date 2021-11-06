陳時中坦言今年「跌一跤」：醫界用生命守住　下波迎戰春節返台潮

▲衛福部長陳時中出席第七十四屆全國醫師節慶祝大會。（圖／翻攝自醫師公會全國聯合會直播）

文／中央社

指揮中心指揮官陳時中今天表示，春節返台潮將是下波防疫戰，政府雖放寬防疫強度，但同時著手研議防疫應變計畫，一旦疫情發生將及時動員、安排救護及轉診等，盼共同守下這一役。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天下午出席第74屆醫師節慶祝大會，會前接受媒體聯訪時表示，未來會持續努力替民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括開放預約平台、開放醫院預約施打、設置快打站等方式，希望讓不方便的民眾都能盡快打到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中致詞時表示，過去2年全球COVID-19疫情嚴峻，醫界在去年疫情開始之初就抱持「國家有難，我們義無反顧」心情持續拚防疫，將所有量能都拿出來，創造252天零本土病例的紀錄。

陳時中說，直到去年的今天，全台民眾都還在享受252天零確診的防疫成果，不幸年後陸續發生部立桃園醫院、諾富特飯店群聚案，雖然順利清零，但不久後又發生社區傳播疫情，在防疫上「跌了一跤」，短時間內多達1.4萬人確診，對社會造成非常大的傷害。

陳時中指出，每個確診個案的背後都是醫界努力的身影，「有你們，我們才守得下來」，今年的這一戰，更是醫界每個成員用生命守住台灣，他特別表達最深謝意。

緊接而來的耶誕節、春節，預計將有許多民眾返台，也是下一個將面臨的戰役，陳時中說，指揮中心為方便民眾回台團聚，雖然稍微放寬防疫強度，但同時參考5月本土疫情的經驗，著手研擬防疫應變計畫，一旦有疫情發生將能及時動員、安排救護及轉診等，也希望各界配合把春節這一波守好，全民安心過節。