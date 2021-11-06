LIVE／北市本土女「疑偽陽性」再採7人　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心昨日公布新增1名本土個案，為長期在台工作的印尼籍30多歲女性，但入院二採結果卻為陰性，不排除改判「偽陽性」撤除案號，記者會有望進一步說明。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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依據指揮中心昨日公布資料，個案是於11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日於北市再次因公採檢確診，Ct值高達40，且未產生抗體。該

案血清抗體檢測結果N蛋白陰性，S蛋白是陽性，醫療應變組副組長羅一鈞說明，驗出S蛋白陽性通常和接種疫苗有關，染疫的情況則是N蛋白與S蛋白皆呈現陽性，但過去文獻資料顯示，約有1~2成個案在病毒量輕微時可能未產生抗體。

針對該案，她於9月初有接種過AZ疫苗，與S蛋白陽性結果符合，另由於Ct值達到40，沒有產生N抗體，初步推斷是病毒很低的個案，但是否舊案還要PCR二採結果進行驗證。而指揮中心昨日晚間公布檢驗結果，該案原核酸檢驗陽性鼻咽拭子經再次檢驗結果為陰性，且住院後再採檢之鼻咽拭子檢體也為陰性，後續將再檢驗7位密切接觸者的鼻咽拭子及血清檢體，以作最後確診研判。

發言人莊人祥坦言，若接觸者也陰性，不排除該案為偽陽性，將會撤除案號。