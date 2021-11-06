德州音樂祭「5萬人」瞬間瘋湧舞台前　慘釀8死！目擊者：遍地屍體

▲天文音樂祭（Astroworld fest）發生踩踏推擠事件。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

記者吳美依／綜合外電報導

美國天文音樂祭（Astroworld fest）5日在德州NRG公園（NRG Park）開幕，其門票早在5月售罄，未料當日下午發生百人踩踏事件後，晚間又有約5萬名觀眾瘋狂湧向舞台，引發推擠與恐慌，造成至少8人喪命。一位目擊者宣稱，死亡人數遠遠超過此數字，「那裡到處都是屍體。」

I’ll listen to this now and actually get goosebumps when realizing, people were dying to this song in the crowd from suffocating or drugs.. crazy moment in my life I’ll never forget. I was watching dudes get chest compressions on a truck headed to a tent. #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/iCsIvbnRV8 — Zone 6 McLovin (@BigBabyPapaBear) November 6, 2021

Folks was jumping the gate to get into #ASTROWORLDFest this is crazy pic.twitter.com/h7t5T23jCs — Shi.thoughtstv (@Shithoughtstv) November 6, 2021



ABC13、《路透社》等外媒報導，休士頓消防局局長佩納（Samuel Pena）表示，事故起於晚間9時15分左右，約5萬人為了壓軸嘻哈歌手崔維斯．史考特（Travis Scott），突然開始擠向舞台前方，造成多人受傷甚至失去意識，也「讓大家開始恐慌」。現場混亂不斷升級，直到晚間9時38分左右，爆發「大規模傷亡」。

佩納表示，目前仍不清楚事故發生的確切原因，但他透露，音樂祭開幕後，一直陸續有人通報受傷，目前累計超過300位民眾在現場接受治療。

休士頓警察局局長芬納（Troy Finner）表示，主辦單位已宣布暫停音樂祭，其餘活動全數取消，因為這裡如今已成刑案現場，必須封鎖以利鑑識人員調查。但他認為，下午與晚間的踩踏事件並無關聯，而現在斷言觀眾推擠與受害者死因，實在為時過早，「外面有很多傳言，但我們必須顧及受害家庭的心情。」

▲網友納賽爾宣稱，他看到現場滿地屍體。（圖／翻攝Instagram@billynasser）

網友納賽爾（Billy Nasser）自稱DJ，他在Instagram上表示，「今晚太多人在人群中死去了，我看見超過100具遺體。這些音樂祭必須聘請更多現場醫護人員，那裡到處都是屍體，我不知道怎麼辦。」

《休士頓紀事報》報導，目前仍不清楚崔維斯．史考特（Travis Scott）是否知道現場發生了什麼事，但他多次中斷演出，要求維安人員協助昏倒的粉絲。他目前尚未對此事發表聲明。

▲天文音樂祭下午就發生百人踩踏推擠事件。（圖／翻攝 Twitter@joe_norte）



天文音樂祭下午就發生大規模踩踏事件，數百人瞬間湧向NRG公園入口，撞倒金屬探測器，弄亂安全檢查區，就是為了趕快進入會場，甚至有人爬上流動式廁所，場面相當失控，也讓維安工作人員疲於奔命。

Early Friday Evening Fans Stampeded Through A Fence To Gain Entry Into #AstroWorld Music Festival



pic.twitter.com/Z5p3B3NGVJ — HeadlineHunter! Alerts (@freehumanity911) November 6, 2021

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