防疫兼轉型！台北年貨大街明年取消攤位進駐

▲台北迪化街年貨大街不開放外攤進駐。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市大同區迪化街每逢年節時分都會封街舉行年貨大街，已是全國知名活動。但2021年受到疫情影響，商圈取消封街設攤降低染疫風險，考量2022年疫情仍有升溫的可能性，將以今年的模式為基礎略做調整，僅周末進行封街，以線上線下串聯行銷，朝不外搭棚架及新增設立攤位方式辦理。

為形塑台北特色年味，因應民眾傳統年節之年貨採買、除舊布新、圍爐、伴手禮等需求，歷年與台北迪化商圈發展促進會商圈組織合作辦理台北年貨大街，每年透過不同主題發想規劃整合行銷活動。

但2021年初考量疫情嚴峻，迪化街商圈組織研議後取消封街設攤，但仍推出多元優質年貨，持續提供年節採買服務。另外，為協助商圈店家轉型，商業處也與迪化街商圈組織及東森購物、蝦皮商城等電商平台合作，協助商圈店家轉型電視及網路銷售。

商業處指出，2022年考量國際疫情仍嚴峻，秋冬疫情恐有升溫的不確定性，及受疫情影響導致消費市場轉變，協助實體商圈開發多元銷售型態是大趨勢，經與迪化街商圈組織多次開會討論，2022年台北年貨大街將以線上線下串聯行銷，朝不外搭棚架及新增設立攤位方式辦理。

商業處強調，商圈店家將透過擴大街區妝點以及加強線上行銷，強化年節氛圍，推廣行銷年貨大街特色，促進提升商圈商機。另為疏導採買人流，在年貨大街期間（2022年1月15日至1月30日）週六、日將進行封街，避免人車爭道，提供民眾舒適安全之消費遊逛環境。

商業處表示，會與地方充分溝通，並關注疫情發展變化，與商圈組織共同研議後續推動方式，以公私協力方式共榮行銷商圈，未來持續依據商圈之現況發展需求，進行適性輔導，建構舒適友善的環境，讓政府與民間攜手擘劃商圈未來發展之願景藍圖，引領台北商業邁向多元永續發展。