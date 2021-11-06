國防部長邱國正投書美媒　「台灣不會對中國投降」

▲國防部長邱國正。（資料圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天刊登國防部長邱國正投書。他說，台灣的資源、人力與軍事科技雖無法與中國抗衡，但不會向中國投降。

邱國正說，台海局勢近來受到全球高度關注，主因是中國崛起使國際社會感到驚恐，中國人民解放軍不斷擴張在印度太平洋地區（Indo-Pacific）軍事部署，且解放軍在東海與南海動作頻頻讓多國感到不安，中國並藉由在台海周遭從事「灰色地帶」軍事活動騷擾台灣。

他說：「我是中華民國也就是台灣的捍衛者，而且是對付解放軍威嚇的經驗豐富老兵。」

邱國正表示，1996年台海飛彈危機期間，當時他是陸軍機械化步兵師參謀長，不過當前情勢可說是他從軍40年來最具挑戰性時刻。

他說，中國從未放棄併吞台灣的野心，備戰以因應中國一切可能的軍事行動，已成為中華民國三軍的日常，「我可以很自豪地說，保護國家，我們的部隊從未失職，我們堅定效忠我們的國家、捍衛自由民主，使台灣民眾安居樂業並維護政治制度」。

邱國正表示，但無法保證和平能永續，台灣在資源、人力與軍事科技方面無法與中國抗衡，這是當前嚴峻的事實。

他並說明對付這強大的敵人，台灣正在展開扭轉戰局的作為。中國意圖速戰速決拿下台灣，不容外力干預，國軍則利用台灣海峽的天然屏障，發展不對稱作戰策略；台灣增加國防經費，打造機動、遠程與精準打擊作戰能力；正在研發的武器系統將有助於台灣建構多層面與多領域戰力。

邱國正表示，台灣自2012年首次展開從徵兵制過渡至募兵制以來，國軍已轉型為菁英部隊，由專業軍人操作精良武器系統，高素質人力與定期作戰演習已強化台灣戰鬥力。

他說，目前軍事基地的日常維護交由外包處理，使戰鬥部隊專注於訓練與備戰，由於這些變革，提升了年度實彈演訓評鑑與軍事演習的熟練度。

邱國正表示，後備軍人制度的改革也是另一項當務之急，國防部將在明年成立全民防衛動員署，專責所有後備軍人的動員，並負責協調政府各部門，調度全國各地的人力與物資，經由承平時期的規劃和訓練，後備軍人將能夠在戰時支援軍事任務，國防部也計劃加強後備部隊的訓練，並改善後備部隊的組織架構、裝備和任務，提升台灣的整體防禦能力。