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魷魚、章魚傻傻分不清　國民黨立委稱「章魚幣暴跌」口誤糗

▲▼李貴敏（右）質詢蘇貞昌（左）。（圖／翻攝自國會頻道）

▲李貴敏（右）質詢蘇貞昌（左）。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

韓國電視劇「魷魚遊戲」（Squid Game）在全球掀起熱潮，但近期一款名為「魷魚幣」的加密貨幣在升值數千倍之後瞬間崩盤化為烏有，引發外界討論虛擬貨幣在未來「元宇宙」可能扮演角色。國民黨立委李貴敏5日在立法院施政總質詢時，強調政府應該重視防弊和興利，不應該在元宇宙商機缺席，卻在質詢時數度把「魷魚」講成「章魚」，蘇揆聞言還認真回應說，從電視上知道這部劇。

李貴敏今天下午在總質詢時談及，2028年全球元宇宙商機將會超過8289億美元，相當於23兆台灣，台灣絕對不能在這商機中缺席，未來虛擬經濟將是重要商機，但行政部門可不可以管？蘇貞昌回應，無論是產業、影響人民生活或國際影響力，政府都應該要做，近期也有邀請相關人士來做說明，但各方對於「元宇宙」定義和說法仍有不同。

不過，李貴敏在舉例時卻將韓劇「魷魚遊戲」講成「章魚遊戲」，還問蘇揆：「你孫女有沒有跟你講韓國的章魚遊戲，一二三木頭人？」而蘇貞昌也未發現李貴敏口誤，還接話說，「已經各方面電視上都有」。

李貴敏繼續說，「章魚幣」在短短3、4天內，從4塊錢暴漲200倍，又在10月1日馬上崩盤，政府應該重視防弊和興利，建議政府針對電子業、遊戲產業、傳產等產業進行相關動作和規劃；蘇揆回應，經濟部對於相關產業當然應該去了解。

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蘇貞昌李貴敏

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