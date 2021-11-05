「加入CPTPP不是先喊先贏」　蘇貞昌：國民黨把美豬講成毒豬是抹黑

▲行政院長蘇貞昌赴立法院接受施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠備戰1218公投，行政院長蘇貞昌日前喊出「四個不同意」，並喊話若反美豬公投通過不利台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。蘇揆5日下午在立法院備詢時說，加入CPTPP不是先喊先贏，並批國民黨把美國豬肉講成「毒豬」才是抹黑。

國民黨立委溫玉霞質詢時質疑，台灣在申請加入CPTPP的時間點上，錯失第一個良機，因為中國大陸在9月16日提出申請後，台灣在同月22日才提出申請，而明年CPTPP的主席國是新加坡，並說歡迎中國加入，沒有提到台灣，恐對台灣不利。

蘇貞昌回應，「這個不是先喊先贏」，台灣在各方面也努力做，也透過管道向各會員國爭取加入的機會，並呼籲國人，年底公投千萬不要做出不利台灣加入CPTPP的決定，不要去反對開放符合國際標準的豬肉進口，不然台灣會被大大質疑。

國民黨立委賴士葆也問及，最近蘇貞昌說「反對公投」，是打臉自己；蘇揆回擊，他是說參加公投而且投「四個不同意」，賴的說法是扭曲了。

賴士葆質疑，蘇貞昌曾在2013年主張「牛豬分離」，現在卻說「牛豬分離不得了」，還說反萊豬將阻擋台灣加入CPTPP，但新加坡2018年加入CPTPP後，2020年才開放萊豬進口，批評蘇揆打壓、抹黑；蘇揆反唇相譏說，國民黨把美國豬肉講成毒豬肉才是抹黑，連美國在台協會（AIT）處長孫曉雅都這樣講。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時說，進口萊豬並不是加入CPTPP的交換條件，在國際談判中不應有犧牲國人健康的前提，並直指現在CPTPP11個會員國當中，有投票權且最有可能反對台灣加入的是秘魯，因其前陣子政黨輪替，並接受中國援贈口罩；經濟部長王美花說，確實11個會員國都應該去爭取，將與外交部做洽商。