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暑期畢業季就業潮到來　桃園舉辦5場大型徵才釋出5000職缺

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▲桃園舉辦5場大型徵才，釋出5,000職缺。（圖／勞動局提供）

▲桃園舉辦5場大型徵才，釋出5,000職缺。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著疫情趨緩，以及暑假將迎來應屆畢業生的就業潮，桃園市政府就業服務處為協助職場新鮮人，順利進入職場及待業市民順利求職，於6月至8月陸續辦理5場青年專場大型徵才活動，首場活動於6月18日展開，希望讓畢業生有更多工作機會選擇。

就服處指出，5場次的青年專場大型徵才活動，總計邀請167家廠商共同參與，共計釋出5,000個以上職缺。包含中華精測科技、科達製藥、欣興電子、宏致電子、晶碩光學、大潤發、寶雅國際等知名企業參與，現場更釋出品保專員、人資專員、採購專員、網路管理師、製程工程師、設備工程師、品保工程師、研發工程師、客服工程師等多元職缺，薪資最高可達70,000元，有興趣之求職者請把握機會前往面試。

5場次徵才活動資訊如下：
(1)、6月18日（四）10:00至14:00 海豐海鮮餐廳（中壢區文化路166號）
(2)、6月19日（五）9:00至13:00 廣豐新天地（八德區介壽路一段728號）
(3)、6月20日（六）10:00至15:00 尊爵飯店（桃園區莊敬路一段300號）
(4)、7月22日（三）10:00至15:00 鉑宴會館（桃園區德華街128號）
(5)、8月7日（五）10:00至14:00 住都大飯店（桃園區桃鶯路398號）

徵才現場提供求職者職涯諮商、履歷健診、創業諮詢等多項服務，協助民眾尋找職涯方向並作好求職準備。為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含本市持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。

歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業服務處03-3386165，或上桃園市政府就業服務處網站 http://oes.tycg.gov.tw/查詢。

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