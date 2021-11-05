在家叫太大聲！鄰居22字怒轟「整棟都聽到」　妹子糗爆：輪番上陣

▲鄰居把處理蟑螂的聲音誤認成「啪啪啪」的叫聲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

夫妻在行房時，難免會有「交歡的聲音」，一名女網友發文表示，她日前在家打蟑螂時，處理的聲音竟被鄰居誤會在「啪啪啪」，讓她頓時不知道該如何回覆對方。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛笑回，「先放上聲音檔才能解決問題」、「蟑螂是不是很大隻」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上PO出照片，從畫面可見，鄰居語帶無奈地寫道「拜拖（託）做愛時母的叫聲小聲一點，整棟樓都聽到吵死人！」原PO看到後覺得超無辜，因為事實根本不是如此。

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原PO無奈表示，「其實我只是在打蟑螂！」並附上一個淚眼汪汪的Emoji。由於鄰居寫的內容與事實不符，因此她就不知道該怎麼回覆對方，有沒有什麼搞笑、有哏的回話方式呢？

▲原PO根本沒在「啪啪啪」。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，吸引超過5千人朝聖，網友紛紛留言回應，「把蟑螂屍體貼上去」、「樓主連蟑螂也可以？佩服」、「貼蟑螂上去，回：你怎麼知道牠是母的」、「就說會請我家（母的）蟑螂叫小聲點」、「回：你寫錯字，請訂正」、「國文老師要哭了」、「所以我找房子隔音一定要好」。

「我家蟑螂滿天飛！」原PO事後也在留言處補充說道，她家的蟑螂好像是新品種，幾乎都會飛，「一直想往我身上飛」，而且數量很多，「蟑螂輪番上陣」，每次處理都要花上一些時間；而最無奈的是，因為她家有養柴犬，所以沒辦法用殺蟲劑來處理，否則小狗舔到就慘了。

▼貼文吸引超過5千人朝聖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）