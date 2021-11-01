7寶爸媽狂生！國中弟「全身髒兮兮」她心疼又火大：是對的嗎

▲7寶爸媽狂生，讓原PO直批「這樣對嗎？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，說她遛狗時常遇到國中生，總是穿著不合尺寸的衣服，整個人也髒兮兮的，還因為不喜歡上學、每天遲到。但原PO相當不捨這個孩子，因為爸媽生下7寶，生活品質也無法提高，讓她直嘆「沒有人說窮不能生孩子，但是完全沒計畫就一直生，是對的嗎？」

這位女網友文中表示，她早上去遛狗時，常常碰到一個遲到的國中生，「這孩子算是我看著長大的，他小學時，都是他帶著弟妹去上學」、「孩子永遠穿著不合尺寸的衣服，全身髒兮兮的。」一問之下才知道，小孩的爸媽看起來都很年輕，一生就是7個，最小的才幾個月大。

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原PO問過國中生為何每天都遲到，「他說他不喜歡上學，我好無言，感覺他在學校應該沒有朋友，我好想帶他去剪頭髮，但說不出口，這不是我能管，也幫不了的事。」她直嘆「連營養午餐都繳不出來的人，哪來勇氣生小孩？」

▲女網友認為，低收入戶不該毫無顧忌的狂生。（示意圖／pexels）

她還說，曾看過她家社區一個領低收的5寶媽去超商買菸買酒買一堆零食，社區的人想送東西，5寶媽還很挑，「偏偏身邊就是很多這種人，同情他們嗎？」她認為窮不是不能生小孩，但沒計畫就一直生，「是對的嗎？」

想到台灣的低收入戶，小孩學費、午餐全免，健保也不用錢，每個月還有租屋津貼和生活補助金，「但是要讓你們就毫無顧忌的狂生嗎？」女網友不禁火大，「我是納稅人，我就不爽！我們小心翼翼的過日子，為什麼這些人什麼都不用做？」也直呼政府為何不能讓這些人節育，「這些生下來的孩子，不能得到好的教育和照顧，是否又和他們的父母一樣，一再的複製再複製？」

貼文一出，不少人也認同道，「真的生小孩要有經濟基礎，沒經濟基礎生下來的小孩，大部分都過的很辛苦」、「養一個就累的要死了！啊沒錢的一口氣生5、6個！也太傻眼了。」但也有網友緩頰，「用繳不起餐費、吃的食物、穿著好壞、外表乾淨與否等等，來評斷任何一個人，斷定他們的未來，這樣是對的嗎」、「不要用我們認為的想法去理解對方，很多我們看來不好過的人，人家說不定生活過得比我們好。」